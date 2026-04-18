لاعب ليفربول السابق: دبي أكثر أماناً من لندن

أكد مدرب نادي الصقور العربية "Arabian Falcons" في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق جونجو شيلفي شعوره بالأمان في دبي أكثر بكثير من العاصمة البريطانية لندن.

وقال شيلفي في تصريحات لصحيفة الميرور البريطانية إن الحياة في دبي تسير بشكل طبيعي للغاية، مضيفاً أنه يشعر بأمان أكبر في دبي مقارنة بلندن، حيث يرى أن معدلات الجريمة في العاصمة البريطانية، باتت مزعجة بشكل كبير للغاية، بعكس حالة الأمان الواضحة في دبي والإمارات.

يذكر أن شيلفي مثل سابقاً ليفربول وسوانزي سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست، كما مثل منتخب إنجلترا في ست مباريات دولية.