سوزا: التفاصيل الصغيرة حاسمة.. و«النخبة» لا تعترف بالفوارق

شدد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، على أن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا «النخبة» لا تعترف بالفوارق، مؤكداً أن الحسم سيكون مرتبطاً بالتفاصيل الصغيرة، في ظل تقارب مستويات الفرق المتأهلة.

وقال سوزا، في المؤتمر الصحافي التقديمي لمواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي المقررة اليوم، إن فريقه يدرك حجم التحدي في هذه المرحلة، مضيفاً: «الوصول إلى هذا الدور خطوة مهمة، لكن الأهم هو الاستمرار بنفس الروح والتركيز، لأن مثل هذه المباريات تُحسم بجزئيات بسيطة».

وتابع: «المنافس فريق قوي ومنظم، ويمتلك خبرة واضحة على مستوى المنافسات المحلية، وحقق العديد من الألقاب في السنوات الأخيرة محلياً، كما يتميز بالاستمرارية والانضباط الدفاعي، إلى جانب خطورة كبيرة في الكرات الثابتة، وهو ما يتطلب منا جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

وأكد سوزا أن شباب الأهلي مطالب بإظهار شخصيته الهجومية، مع تحقيق التوازن داخل الملعب، مشيراً إلى أن استغلال الفرص سيكون عاملاً حاسماً في تحديد نتيجة اللقاء. وقال: «نملك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تطوروا بشكل واضح، وتمكنا من تجاوز مراحل صعبة خلال البطولة، ونسعى الآن لمواصلة هذا المسار والتقدم خطوة إضافية».

وليد عباس: نحترم «بطل تايلاند»

أكد لاعب شباب الأهلي وليد عباس، أن المواجهة تمثل اختباراً حقيقياً لـ«فرسان دبي» وكذلك لبطل تايلاند بوريرام يونايتد، في ظل طموح مشترك بالوصول إلى الدور نصف النهائي.

وقال: «نحترم منافسنا بشكل كبير، وندرك أنه فريق بطل في بلاده، ما يعكس جودة عناصره، لكننا في الوقت نفسه نثق بقدراتنا وجاهزيتنا لتحقيق هدفنا».

وأضاف: «المباريات في هذه المرحلة تحتاج إلى تركيز عالٍ وانضباط كبير، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا من أجل مواصلة المشوار في البطولة».