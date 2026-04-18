3 قمم «درجة أولى» اليوم.. أبرزها العربي وحتا 

تنطلق منافسات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، مساء اليوم، عند الساعة 5:50، حيث يلتقي الذيد مع سيتي، والحمرية مع مجد، والاتفاق مع الجزيرة الحمراء، على أن تُستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي بإقامة مواجهات: العروبة مع الفجيرة، ومصفوت مع دبا الحصن، وغلف يونايتد مع الإمارات، وتُختتم الجولة بقمة مرتقبة تجمع العربي مع حتا.

ويمكن وصف هذه الجولة بالمصيرية، نظراً لقيمة نقاطها الكبيرة، وما قد تتركه من تأثير مباشر في سباق الصعود إلى دوري المحترفين، وصراع الهبوط إلى الدرجة الثانية، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، ووجود مواجهات مباشرة بين المنافسين، إضافة إلى عامل اللياقة البدنية للاعبين.

ويغيب عن هذه الجولة فريق يونايتد، متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، مستفيداً من نظام الانتظار، وهو ما قد يمنح الفرق المنافسة فرصة تقليص الفارق، ويأتي حتا في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، يليه العربي (41 نقطة)، ثم العروبة ودبا الحصن، ولكل منهما (40 نقطة)، والذيد (38 نقطة)، والفجيرة (34 نقطة)، والإمارات (32 نقطة)، ثم الحمرية (23 نقطة)، وسيتي (22 نقطة)، وغلف يونايتد بـ(21 نقطة)، ومصفوت (18 نقطة)، والجزيرة الحمراء (17 نقطة)، والاتفاق (16 نقطة)، وأخيراً مجد (14 نقطة).

من جهته وصف المدرب في نادي دبا والمحلل الفني، محمد عبيد الخديم، الجولة الحالية بالقوية، مشيراً إلى أنها قد تسفر عن تغييرات مهمة في مشهد المنافسة على الصعود والهبوط، خصوصاً في ظل المواجهات المباشرة بين الفرق.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مع اقتراب ختام المنافسات تكون اللياقة البدنية عادة في تراجع، وهو ما سيشكل عاملاً مؤثراً في نتائج العديد من المباريات، إلى جانب أهمية المواجهات المباشرة، وتأثير عاملي الأرض والجمهور».

وتابع: «التركيز العالي والثقة بالنفس عنصران حاسمان في هذه المرحلة، التي تمثل أمتار الحسم الأخيرة، ومن المتوقع أن نشهد تنوعاً في الخطط التكتيكية، خصوصاً في مواجهات مثل الفجيرة مع العروبة، ومصفوت مع دبا الحصن، والذيد مع سيتي، حيث تتقاطع طموحات الصعود مع رغبة البقاء أو تحسين المراكز».

وأضاف: «مباراة العربي مع حتا تُعد الأقوى في الجولة، كونها تجمع بين صاحبي المركزين الثاني والثالث، وهما من أبرز المرشحين للصعود».

وأشار إلى أن «مواجهة الاتفاق مع الجزيرة الحمراء تمثل محطة مهمة في صراع البقاء، وقد تكون نتيجتها حاسمة في تحديد ملامح الفرق المهددة بالهبوط».

وأكمل: «لا أتوقع أن تشهد الجولة مستويات فنية عالية، في ظل تركيز الفرق على حصد النقاط أكثر من تقديم الأداء، نظراً لحساسية المرحلة».

واختتم: «غياب يونايتد عن هذه الجولة قد يضعه تحت ضغط في الجولات المقبلة، لكنه يمنحه في المقابل فرصة للراحة واستعادة الجاهزية قبل استكمال مشواره».