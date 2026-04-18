31 رياضياً يمثلون الإمارات في ألعاب آسيا الشاطئية بالصين

تشارك الإمارات في النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية، الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، بوفد يضم 31 رياضياً ورياضية، يتنافسون في أربع رياضات هي: الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.

وتستضيف الصين دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية للمرة الثانية، بعد نسخة هايانغ عام 2012، حيث تشهد النسخة السادسة في سانيا مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في 14 لعبة رياضية، و15 تخصصاً، و61 حدثاً مختلفاً، كما تُقام مراسم الافتتاح والختام في «مسرح الحلقة» بحديقة الألعاب الآسيوية الشاطئية، الواقعة في منطقة «تيانيا هايجياو».

ووصلت طليعة وفد اللجنة الأولمبية الإماراتية إلى سانيا، الأربعاء الماضي، للاطلاع على مختلف الاستعدادات الخاصة بوصول الوفد الرياضي للدولة، الذي يستهل مشاركته في الدورة من خلال منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت الرياضة الإماراتية قد حققت 28 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية الشاطئية، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية، وذلك منذ النسخة الأولى التي أقيمت في بالي عام 2008.

ولم تغب الإمارات عن المشاركة في هذا الحدث منذ انطلاقته، فيما تُعد نسخة بوكيت عام 2014 الأفضل في تاريخ مشاركات الدولة، بعدما شهدت تحقيق 12 ميدالية ملونة، كما شهدت النسخة الخامسة في دانانغ عام 2016 تتويج وديمة اليافعي، لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو، بالميدالية البرونزية، لتصبح أول فتاة إماراتية تصعد إلى منصة التتويج في تاريخ الألعاب الآسيوية الشاطئية.

من جهته، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، فارس محمد المطوّع، أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف الاستعدادات، بما يضمن الظهور بالصورة المأمولة في هذا الحدث القاري المهم، الذي اعتاد فيه رياضيو الإمارات الصعود إلى منصات التتويج وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى قدرة وفدنا الرياضي المشارك على مواصلة المسيرة المشرفة في هذه الدورة، والاستمرار في تعزيز السجل الحافل بالإنجازات، منذ المشاركة الافتتاحية في بالي عام 2008.

وتصل اليوم إلى مدينة سانيا منتخب الجوجيتسو، يتبعه منتخبا الشراع وكرة القدم الشاطئية غداً، فيما يكتمل وصول بقية الوفد بوصول منتخب السباحة بعد غدٍ.

وتعود انطلاقة دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية إلى عام 2008 في بالي بإندونيسيا، ثم أُقيمت النسخة الثانية في مسقط عام 2010، والثالثة في هايانغ الصينية عام 2012، والرابعة في بوكيت التايلاندية عام 2014، والخامسة في دانانغ الفيتنامية عام 2016، وصولاً إلى النسخة السادسة المرتقبة في سانيا.

