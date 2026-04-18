سباق كأس الإمارات للدراجات يقام على شارع محافز في الشارقة اليوم

ينظم اتحاد الدراجات، اليوم، سباق كأس الإمارات لفرق ضد الساعة، على شارع محافز الفاية في الشارقة، بمشاركة نخبة الأندية وفرق تحت 23 سنة إلى جانب فرق الهواة، لمسافة 48 كيلومتراً، وذلك في تمام الساعة 7:30 صباحاً، ضمن منافسات الموسم الرياضي.

ويُعد السباق من أبرز محطات روزنامة الاتحاد، إذ يعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي بين أفراد الفريق، إلى جانب السرعة والتحمل، ما يجعله من أكثر السباقات تحدياً على المستوى الفني. ويتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية بين الفرق المشاركة، في ظل سعي الأندية لإثبات جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً مع تصاعد مستوى الأداء الفني للدراجين خلال الفترة الأخيرة.