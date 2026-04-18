سبيت خاطر: خطوة العين بتمديد عقد المدرب تعزز استقرار الفريق

اعتبر المحلل الكروي واللاعب الدولي السابق، سبيت خاطر، خطوة نادي العين بتمديد عقد مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، خطوة إيجابية، تعزز الاستقرار الفني الذي ظهر على الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وتزيد من الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني في الموسم المقبل.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار فلاديمير إيفيتش يمنح الفريق ثقة إضافية، ويعزز من تماسك المجموعة، خصوصاً في ظل وجود عناصر شابة وأخرى ذات خبرة، وهو ما يساعد على خلق توازن داخل الفريق.

وأضاف: «العمل الجماعي كان واضحاً في أداء العين على مستوى الموسم، وهذا ما ساعده على تحقيق نتائج إيجابية في جميع البطولات التي شارك فيها هذا العام».

وتحدث خاطر عن المواجهة القوية التي جمعت العين وشباب الأهلي أخيراً ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، وانتهت بفوز العين 3-2، مؤكداً أن المباراة جاءت على مستوى عالٍ من التنافس والإثارة، وأنها كانت من أبرز وأقوى مباريات الموسم الحالي من دوري المحترفين، سواء من حيث الأداء الفني أو الحضور البدني أو حتى من حيث الندية بين الفريقين طوال دقائق اللقاء.

وتابع: «قمة العين وشباب الأهلي عكست القيمة الحقيقية للدوري هذا الموسم، إذ دخل الفريقان المباراة بروح عالية وتركيز كبير، ما جعل الإيقاع سريعاً منذ الدقائق الأولى، مع محاولات واضحة من الطرفين لفرض السيطرة على مجريات اللعب، فحاول كل فريق تطبيق أفكاره التكتيكية دون تحفظ كبير، وهو ما منح اللقاء طابعاً هجومياً ممتعاً».

وأضاف: «الشوط الأول كان متكافئاً إلى حد كبير، مع تبادل السيطرة والفرص بين الفريقين، بينما ارتفع نسق المباراة في الشوط الثاني بشكل واضح، إذ ظهرت القوة البدنية والضغط العالي، ما أدى إلى زيادة عدد الفرص والأهداف، وهذا النوع من المباريات يعكس مدى تطور مستوى المنافسة في الدوري الإماراتي».

وتابع: «الأداء البدني كان عنصراً حاسماً في اللقاء، فظهر على اللاعبين الإرهاق في بعض الفترات، إلا أن الروح القتالية عوضت ذلك بشكل كبير، وجعلت المباراة تستمر بالحدة نفسها حتى صافرة النهاية، لكن يبقى التأكيد على أن ما قدمه اللاعبون من التزام وانضباط داخل الملعب يعكس مدى أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين في سباق المنافسة على اللقب».

وتطرق خاطر إلى الجوانب الفنية، مشدداً على أن بعض العناصر الهجومية وصنّاع اللعب لم يكونوا في أفضل مستوياتهم من حيث الفاعلية، رغم وجود محاولات مستمرة لصناعة الفارق.

وقال: «لاعبون مثل كارتابيا وكاكو لم يظهرا بالشكل المتوقع في بعض فترات اللقاء، إلا أن ذلك لم يمنع الفريقين من تقديم مباراة قوية ومفتوحة».

وفي المقابل أشاد اللاعب الدولي ببعض الأسماء التي برزت خلال اللقاء، مؤكداً أن هناك لاعبين قدموا أداءً مميزاً، وأسهموا في رفع مستوى المباراة، سواء من خلال التحركات أو الضغط أو صناعة الفرص، وهذا التنوع في الأداء بين اللاعبين كان أحد أسباب قوة القمة وإثارتها حتى اللحظات الأخيرة.

وتابع: «فريق العين نجح في حسم المباراة لمصلحته بنتيجة 3-2 بفضل استغلاله الجيد للفرص، إضافة إلى شخصيته القوية داخل الملعب، خصوصاً في اللحظات الحاسمة، والفوز في مثل هذه المباريات لا يعتمد فقط على الأداء الفني، بل أيضاً على التركيز الذهني والقدرة على التعامل مع الضغوط، وهو ما ظهر بوضوح على لاعبي العين».

وواصل: «شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة، وظهر بشكل تنافسي قوي، وكان قريباً من العودة في أكثر من مناسبة، إلا أن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة لمصلحة العين، ومثل هذه المباريات تُحسم غالباً بجزئيات بسيطة، مثل استغلال الفرص أو الأخطاء الفردية».

وأضاف: «هذه المباراة قد تكون واحدة من أفضل مباريات الموسم من حيث الجودة والإثارة، وربما مرشحة لأن تكون من أبرز مباريات الدوري خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما شهدته من تقلبات في النتيجة وأداء هجومي متبادل بين الفريقين».

وعن توقعاته لصراع العين وشباب الأهلي في ما تبقى من مباريات هذا الموسم، قال: «المنافسة على لقب الدوري مازالت مفتوحة، وأن الحسم لن يكون سهلاً في ظل تقارب المستويات بين الفرق الكبرى، وأتوقع أن تكون الأمتار الأخيرة من الموسم أصعب، والفريق الذي يمتلك الثبات الذهني والبدني سيكون الأقرب لحسم اللقب في النهاية، رغم فارق النقاط الأربع التي تفصل العين عن شباب الأهلي».

