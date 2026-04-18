شباب الأهلي أمام فرصة ذهبية لكتـابــة تاريـخ آسيوي

يخوض فريق شباب الأهلي مواجهة حاسمة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، اليوم (الساعة 20:15 مساء بتوقيت الإمارات)، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا «النخبة»، في لقاء يمثل محطة مفصلية في مشوار «فرسان دبي» نحو المنافسة على اللقب القاري.

وكان شباب الأهلي قد حجز مقعده في هذا الدور بعد فوزه المستحق على تراكتور الإيراني بنتيجة 3-0، في دور الـ16، في مباراة شهدت تفوقاً فنياً واضحاً للفريق، الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثية نظيفة أكدت جاهزيته للمنافسة في الأدوار الإقصائية.

ويعود «فرسان دبي» إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، حيث كان آخر ظهور للفريق في هذا الدور عام 2015، حين واصل مشواره حتى المباراة النهائية، قبل أن يخسر اللقب أمام جوانزو الصيني، وهو ما يمنح الفريق الحالي دافعاً إضافياً لإعادة كتابة هذا السيناريو والذهاب بعيداً في النسخة الحالية.

ويدخل شباب الأهلي هذه المرحلة بطموحات كبيرة، خصوصاً أنها تمثل فرصة ذهبية لجيل جديد من اللاعبين لإثبات قدراتهم على الساحة القارية، في ظل العمل الفني المستمر الذي يقوده الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سوزا، والذي يسعى لترسيخ عقلية الفوز داخل الفريق، والقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى.

وتحمل مواجهة بوريرام أهمية خاصة، إذ إن تحقيق الفوز فيها سيمنح شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من بلوغ النهائي القاري، وهو ما يجعل هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق على مواصلة مشواره بنجاح.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «فرسان دبي» للذهاب بعيداً في البطولة، خصوصاً في ظل تقارب المستويات في هذه المرحلة، إلى جانب الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز الأخير، وهو ما يعزز من فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية. ويأمل شباب الأهلي في تعويض جماهيره عن موسم محلي صعب، خسر خلاله الفريق المنافسة على أربع بطولات، كما ابتعد عن صدارة دوري المحترفين بفارق أربع نقاط خلف المتصدر العين، ما يجعل البطولة الآسيوية الهدف الأبرز لإنقاذ الموسم وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي.

. محطة مفصلية في مشوار «فرسان دبي» للمنافسة على اللقب القاري.