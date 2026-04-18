3 نجوم يمثلون منتخب المبارزة في كأس العالم لسلاح الفلوريه

يشارك ثلاثة لاعبين ولاعبات من المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للمبارزة لسلاح الفلوريه لفردي الرجال والسيدات، التي انطلقت، أمس، في القاهرة وتستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة 44 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين، فارس البلوشي والهيام البلوشي، من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وخليفة الكعبي، من نادي أبوظبي للمبارزة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، موسى البلوشي، أن مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الكبرى تأتي ضمن استراتيجية الأندية لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم واكتساب الخبرات التنافسية.