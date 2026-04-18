النصر يبحث التعاون مع زينيت الروسي لتطوير المنظومة الرياضية

استقبل نادي النصر وفداً رسمياً من نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، في زيارة تأتي ضمن توجهات «العميد» لتعزيز شراكاته الدولية، وتبادل الخبرات مع كبرى الأندية والمؤسسات الرياضية على مستوى العالم.

وترأس الوفد الروسي المدير العام لنادي زينيت، ألكسندر ميدفيديف، وضم كلاً من مدير التطوير والشراكات لدى غالاكسي سبورت هب ألكسندر سيرنيف، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد.

وكان في استقبال الوفد من جانب نادي النصر كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالله يوسف آل علي، وعضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار محمد جنيد عيسى، والرئيس التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم الدكتور حمد رحمة الفلاسي، والمدير الرياضي روكو مايورينو.

وقال نادي النصر في بيان، أمس، إن الزيارة استهلت بجولة في متحف نادي النصر، اطّلع خلالها الوفد على تاريخ النادي العريق وإنجازاته، إلى جانب أبرز مشاريعه المستقبلية ومنشآته الرياضية المتطورة.

وعقب الجولة، عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً، تم خلاله بحث فرص التعاون المشترك وسبل تطوير منظومة رياضية متكاملة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية، بدءاً من كرة القدم وصولاً إلى مختلف الألعاب الرياضية الأخرى. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص نادي النصر على توسيع شبكة علاقاته الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتعزيز مكانته كأحد أبرز الأندية على الساحة الرياضية.