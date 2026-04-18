البدواوي: «الإعصار» يسير بخطى ثابتة نحو «المحترفين»

أكد حارس مرمى فريق حتا، مرزوق البدواوي، أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه بالصعود إلى دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفوز الأخير على يونايتد 3-1 عكس قوة شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة، ومنها التغلب على متصدر الدوري.

ووصف البدواوي الفوز على المتصدر بأنه مهم ومستحق أمام فريق قوي، ويعكس العمل الكبير الذي يقوم به الفريق منذ بداية الموسم، مؤكداً أن هذا الانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للاستمرار بالمستوى نفسه.

وتابع: «حظوظنا قوية، لكن الدوري هذا الموسم صعب جداً، وهناك أكثر من فريق ينافس، لذلك نركز في كل مباراة على حدة، وإن تحقيق الفوز في الجولات الأخيرة يعزز حظوظنا بشكل كبير، خصوصاً أننا ننافس بقوة على المراكز الأولى، لكن لايزال أمامنا الكثير من العمل».

وعن استقباله هدفاً مبكراً في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، أوضح البدواوي: «في المباريات التي تجمع فريقين متنافسين، يكون استقبال هدف مبكر أمراً صعباً، لكن هذا يحدث في كرة القدم، والأهم هو ردة الفعل. والحمد لله، الفريق أظهر شخصية قوية وعاد في النتيجة، بل حقق (ريمونتادا)، وكانت ثقتنا بأنفسنا كبيرة. وتحدثنا داخل الملعب بضرورة الهدوء والتركيز، ونجحنا في ترجمة ذلك إلى أداء ونتيجة».

وأشار إلى أن قلة الأهداف التي استقبلها فريق حتا هذا الموسم تعود إلى العمل الجماعي، بدءاً من خط الدفاع وصولاً إلى بقية اللاعبين، إضافة إلى التركيز وقراءة المباريات بشكل جيد، فضلاً عن دور الجهازين الفني والإداري في تقديم مختلف أشكال الدعم وتعزيز الثقة، إلى جانب دور إدارة النادي والجمهور، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح واحدة.

وتحدث البدواوي عن بدايته مع الفريق، قائلاً: «بدأت من المراحل السنية، وتدرجت حتى وصلت إلى الفريق الأول، وذلك بفضل دعم المدربين وثقتهم. وشاركت هذا الموسم بالتناوب مع الحارس سعيد المسماري، والمنافسة بيننا إيجابية جداً وتخدم الفريق، لأنها ترفع من مستوى الجاهزية لدينا كحراس مرمى».

وأضاف: «طموحي هو الصعود مع حتا إلى دوري المحترفين وتقديم أفضل مستوى ممكن، كما أطمح إلى تمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، بعد أن سبق لي تمثيل المنتخب الأولمبي. وبالتأكيد، هذا شرف لأي لاعب، وأتمنى تحقيق هذا الهدف، خصوصاً أنني من مواليد 2004، ولايزال أمامي الكثير من الوقت لأجتهد وأتطور».

وتابع: «على الصعيد المحلي، أعتبر خالد عيسى قدوة لي لما يمتلكه من هدوء وشخصية قيادية، وعالمياً أتابع مانويل نوير وأتعلم من أسلوبه، وهو قدوتي بكل تأكيد».

وفي ختام حديثه وصف دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بأنه من أقوى المواسم، في ظل تقارب المستويات وكثرة الفرق المنافسة.

