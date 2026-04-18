الحكم إسماعيل سالم يشارك في آسيوية اليد الشاطئية

يشارك الحكم الإماراتي إسماعيل سالم، عضو مجموعة عمل الكرة الشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، في إدارة مباريات البطولة الآسيوية السادسة للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية، والتي تُقام ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في مدينة سانيا بجمهورية الصين خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل الجاري.

وقال اتحاد اليد في بيان له إن مشاركة الكوادر الإماراتية تأتي في مثل هذه المحافل القارية تأكيداً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى الاتحاد الآسيوي، ودورها الفاعل في دعم وتنظيم البطولات، بما يعكس تطور كرة اليد الإماراتية وحضورها المميز على الساحة الخارجية.