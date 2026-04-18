جاكسون: مباراة كبيرة جداً لنادينا بوريرام
دبي - الإمارات اليوم
قال مدرب بوريرام، الإنجليزي مارك جاكسون، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي: «إنها مباراة كبيرة جداً لنادينا. نحن سعداء جداً بالوجود هنا. لقد تجاوزنا العديد من العقبات للوصول إلى هذه المرحلة، ونحن هنا من أجل المنافسة. نحن جاهزون للعب ومواجهة خصومنا».
وأضاف: «نريد أن نصل لأبعد مدى ممكن. نحن لسنا هنا لمجرد المشاركة بل للمنافسة. كل مباراة في هذا المستوى صعبة.. لقد حظينا بفرصة متابعة خصومنا عن قرب ونتوقع مباراة قوية».
وتابع: «درسنا خصومنا الذين يمتلكون جودة عالية فردياً وجماعياً، لكننا نثق بأنفسنا.. انضباطنا وتنظيمنا، إلى جانب الجودة الفردية للاعبينا، يجعلنا فريقاً خطيراً».
