بشيرات خرودي تلعب على الذهب في بطولة الصين للجودو

تأهلت، أمس، لاعبة المنتخب الوطني للجودو، بشيرات خرودي، إلى نهائي الوزن الخفيف «تحت 52 كغم» في افتتاح بطولة الصين «غراند سلام»، التي تقام بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة من 19 دولة.

وجاء تأهل خرودي، المُصنّفة الأولى لهذا الوزن، بتخطيها هيانغ جونغ لاعبة جمهورية كوريا في نصف النهائي، بعد نزال قوي ومنافسة مثيرة لحسم التأهل إلى النهائي.

ويخوض المنتخب الوطني خمسة نزالات، اليوم، انطلاقاً من مواجهة اللاعبة ميثاء النيادي مع هيون كيم بطلة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المُصنّفة الثانية في منافسات المجموعة «تحت 57 كغم»، ثم نزال اللاعب محمد بيك «تحت 73 كغم» المُصنّف الأول لهذا الوزن، مع المُصنّف الثاني البحريني محمد آلويف، ويواجه اللاعب ناجي يزبيك الفائز من نزال آن جايهو لاعب جمهورية كوريا، وبطل هونغ كونغ ماك نين وزن »73 كغم»، وصولاً إلى نزال اللاعب طلال شفيلي مع بطل الهند توكاس هارش وزن «تحت 81 كغم»، وزميله عمر جاد مع الفائز من نزال الهندي أديتا سولانكي وبطل قيرغيزستان المازجان تبيغين «تحت 81 كغم».