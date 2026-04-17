36 لاعباً إلى نهائيات «دوري المواهب» للقوس والسهم

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تأهل 36 لاعباً ولاعبة إلى الدور النهائي من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب 2025-2026، وإقامة المرحلة الأخيرة، بعد غد، على ملاعب نادي شرطة الشارقة، وينظمه الاتحاد بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بإشراف وزارة الرياضة.

وأكّد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن هذه المرحلة محطة محورية في مسار البرامج الوطنية لاكتشاف المواهب، وسيتم من خلالها تقييم الأداء الفني للمشاركين، واختيار النخبة من المميّزين للانضمام إلى برامج التطوير والرعاية باللجنة، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.