الكعبي: فوز حتا على يونايتد له قيمة نفسية.. والصعود إلى «المحترفين» لايزال مبكراً

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا، جمعة سعيد الكعبي، إن فوز فريقه على يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في حتا، يحمل قيمة كبيرة على المستويين الفني والنفسي، خصوصاً أنه أسهم في صعود «الإعصار» إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن يونايتد المتصدر.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الانتصار على فريق بحجم يونايتد له قيمة نفسية كبيرة، إلى جانب أهمية النقاط الثلاث، خصوصاً أنه جاء أمام المتصدر، وهذا يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لمواصلة المشوار بثقة أكبر».

وبخصوص تحقيق حتا «ريمونتادا» مميزة أمام الفريق المتصدر، قال الكعبي: «التحول الجميل في الأداء كان مهماً جداً بالنسبة لنا، و(الريمونتادا) تعكس قوة فريق حتا وتماسكه التكتيكي، واللاعبون أظهروا شخصية قوية، ونجحوا في العودة إلى المباراة، وتغيير النتيجة، وفرض السيطرة على مجريات اللعب، مع استحواذ واضح».

واعتبر الكعبي الفوز بأنه «خطوة نحو المنافسة على الصدارة، وهي بالتأكيد خطوة جيدة للضغط على المتصدر»، وتابع: «في الوقت نفسه، أرى أن الحديث عن الصدارة أو الصعود لايزال مبكراً، خصوصاً أن هناك 21 نقطة لاتزال في الملعب، وكل الفِرَق لديها الطموح نفسه».

ووصف جميع الفرق بأنها «جيدة، وتملك أهدافاً واضحة، ونحن في حتا لا نفرق بين فريق وآخر، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وبأهمية عالية، والأهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث في كل مواجهة».

وبخصوص التعامل مع ضغط المباريات في مرحلة الأمتار الأخيرة، أكد نائب رئيس النادي أن «ضغط المباريات له تأثير، لكن مع كفاءة الجهاز الفني، وتوزيع الأحمال التدريبية بشكل صحيح، لن تكون هناك مشكلة، واللاعبون قادرون على التعامل مع هذا الضغط».

وعن التحضيرات للمباريات المقبلة، قال: «لا نفكر في جميع الفِرَق بقدر ما نركز على تجهيز فريقنا لكل مباراة على حدة، والتركيز حالياً منصب بالكامل على المباراة القادمة أمام العربي، وبعدها لكل حادث حديث».

وبخصوص نهائي كأس الاتحاد أمام فريق «بالم 365»، الذي سيقام في 25 من الشهر الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، أوضح أن «الفريق يركز على الاستحقاقات الحالية، وأن الإعداد لها سيكون بعد الانتهاء من مباراة العربي، وأن تركيز الفريق حالياً منصب بالكامل على الاستحقاق الأقرب».

وختم موجهاً رسالته للاعبين بعد هذا الفوز، قائلاً: «رسالتي أنكم قدمتم مباراة تعكس إمكاناتكم الحقيقية، والقادم بإذن الله سيكون أفضل، لكن الأهم الآن هو طي صفحة هذه المباراة، والبدء من جديد في التحضير للمباراة المقبلة».

