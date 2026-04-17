13 فعالية رياضية متنوعة في دبي خلال 3 أيام

أعلن مجلس دبي الرياضي أن دبي ستستضيف 13 فعالية رياضية متنوعة، في مختلف المناطق على مدار ثلاثة أيام (اليوم وغداً وبعد غد)، بمشاركة واسعة من فئات المجتمع كافة.

ويبرز سباق نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي كأهم أحداث الأسبوع، حيث يشهد السباق مشاركة ما يزيد على 1200 متسابق من عمر 16 سنة فما فوق، ويقام بعد غدٍ، ويمر بمعالم مدينة إكسبو الشهيرة، ويشمل التنافس في مسافات متنوعة ما بين خمسة و10 و15 و21 كيلومتراً، لتناسب جميع الفئات والمستويات البدنية.

وتتواصل منافسات بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، بمشاركة قياسية تتجاوز 12 ألف لاعب ولاعبة يُمثّلون 508 فِرَق من مختلف الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة.

كما تتواصل منافسات كأس دبي للبولو التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية، غداً، وهي بطولة مخصصة للمستوى المتوسط (6-8 جول)، ويقام سباق الحبتور لقفز الحواجز، اليوم، في نادي الحبتور للبولو والفروسية.

كما تقام بطولة «الأفضل في الحلبة» في صالة «بي 7»، التي تنظمها شركة الملاكمة المميّزة، وتُعدّ البطولة واحدة من أبرز فعاليات الملاكمة المرتقبة في دبي، وتقام غداً، وتشمل برنامجاً حافلاً، يضم 12 نزالاً للهواة إلى جانب نزالات احترافية رئيسة.

وينطلق سباق بولمان للجري من أمام فندق بولمان داون تاون، ويمر السباق عبر مسارات خلابة وهادئة على طول قناة دبي المائية، والسباق مصمم ليناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية لمسافتَي خمسة و10 كيلومترات، وتنظمه شركة ريس مي.

وتقام كأس بيرويت الدولية المفتوحة لتحدي الجمباز الإيقاعي في قاعة سعيد بن مكتوم بمنطقة الممزر، بداً من اليوم وحتى بعد غد، ويتنافس فيها الأطفال والناشئون من عمر خمسة إلى 18 عاماً.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة، غداً وبعد غد، بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة من البنين والبنات.

كما تقام بطولة جي تي أو للياقة البدنية في فندق الإمارات للرياضة، وبطولة إندورو كروس للدرّاجات النارية في أكاديمية ميكس رايد، وسباق الفن للجري في مدينة إكسبو دبي الذي يضم ثلاث مسافات 2.5 وخمسة و10 كيلومترات، ويقام سباق التحمل دبي للكارتنج في حلبة دبي أوتودروم، وسلسلة القتال الثالثة من إف سي إس فايت جيكو للملاكمة في «لا بيرل» بمدينة الحبتور.