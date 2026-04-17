سبيت خاطر: ثلاثية شباب الأهلي رسالة قوية لـ «أبطال آسيا»

أكد المحلل الكروي واللاعب الدولي السابق، سبيت خاطر، أن نتائج الأندية الإماراتية في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا «النخبة» عكست تبايناً في الأداء، بين تألق لافت لفريق شباب الأهلي وتراجُع في الحسم الهجومي لدى الوحدة، مشدداً على أهمية استثمار هذه المشاركات القارية لتعزيز الخبرات ورفع مستوى التنافس للأندية المحلية.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «إن انتصار شباب الأهلي على تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة، وتأهله إلى ربع النهائي، يعكسان شخصية (فرسان دبي)، وقدرته على التعامل مع المباريات القارية الكبيرة بثقة عالية وانضباط تكتيكي واضح».

وأضاف: «شباب الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية، إذ تمكن من فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، ونجح في السيطرة على وسط الملعب، ما منح الفريق أفضلية واضحة على مجريات اللقاء».

وأشار: «العامل الأهم في فوز شباب الأهلي تمثل في الانضباط التكتيكي والضغط العالي على المنافس، من دون أن يمنح الفريق الإيراني فرصة للدخول في أجواء المباراة، وهو ما ساعد على تسجيل الأهداف في توقيتات مؤثرة حسمت المواجهة بشكل مبكر نسبياً».

وأوضح: «شباب الأهلي أظهر نضجاً كبيراً في التعامل مع تفاصيل المباراة، سواء في التحولات الهجومية أو في استغلال المساحات خلف دفاع الخصم، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في الأداء القاري للفريق خلال الفترة الأخيرة».

وشدد خاطر على أن فوز «فرسان دبي» بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق بحجم تراكتور الإيراني ليس مجرد نتيجة عابرة، بل هو رسالة قوية تعكس جاهزية بطل الإمارات للمنافسة على أعلى المستويات، خصوصاً مع وجود انسجام واضح بين خطوط الفريق الثلاثة، إضافة إلى تنوع الحلول الهجومية التي ظهرت خلال اللقاء.

وقال: «هذا النوع من الانتصارات يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة، ويعزز من ثقته في المواجهات المقبلة».

وعن خسارة الوحدة أمام اتحاد جدة السعودي بهدف من دون رد، رأى خاطر أن المباراة كانت متوازنة إلى حد كبير، لكن التفاصيل الصغيرة حسمت النتيجة لمصلحة الفريق السعودي.

وأضاف: «الوحدة قدم أداء جيداً من الناحية التنظيمية، وكان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية في بعض اللحظات الحاسمة كان له تأثير مباشر في النتيجة النهائية».

وأشار: «فريق الاتحاد السعودي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات القارية، وهو ما ظهر في قدرته على استغلال فرصة واحدة حاسمة تُرجمت إلى هدف الفوز، ومثل هذه المباريات عادة ما تُحسم بجزئية واحدة فقط، سواء بخطأ دفاعي أو استغلال فرصة نادرة».

وذكر: «الوحدة كان بحاجة إلى مزيد من التركيز في الثلث الهجومي الأخير، إضافة إلى تحسين استغلال الفرص من أجل عبور هذه المباراة والاستمرار في المنافسة خلال الجولات المقبلة».

وتابع خاطر: «خسارة الوحدة لا تعني نهاية المشوار، لكنها تفرض على الفريق إعادة تقييم بعض الجوانب الفنية، خصوصاً في ما يتعلق باللمسة الأخيرة أمام المرمى، إضافة إلى تعزيز الجانب الذهني في التعامل مع المباريات الكبيرة، لأن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز عالٍ طوال التسعين دقيقة».

وأعاد خاطر التأكيد على أن الأندية الإماراتية قدمت صورة متباينة في هذه الجولة القارية، بعدما ظهر شباب الأهلي بصورة مميزة تعكس تطوراً واضحاً في الأداء، بينما قدم الوحدة مباراة جيدة من حيث التنظيم، لكنه افتقد للحسم في اللحظات المهمة.

وقال: «هذه النتائج يجب أن تُقرأ في سياقها الطبيعي ضمن منافسات قوية تضم نخبة أندية آسيا، والمشاركة القارية عموماً تمثل فرصة مهمة للأندية الإماراتية لاكتساب الخبرة ورفع مستوى الاحتكاك، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الدوري المحلي، والاستمرارية في تقديم مستويات قوية على هذا الصعيد ستكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد».

وأضاف: «الكرة الإماراتية تمتلك القدرة على المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذا ما تم استثمار هذه التجارب بالشكل الأمثل، مع ضرورة الحفاظ على الروح الإيجابية والدعم المستمر لجميع الأندية المشاركة في البطولات القارية».

