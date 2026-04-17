العين وبني ياس في مواجهة حاسمة على لقب كأس الإمارات لـ «الطائرة»

تقام في الساعة السابعة من مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، التي تجمع العين مع بني ياس، وتقام على صالة الفريق الأول.

وتحسم القمة المنتظرة هوية بطل رابع ألقاب فئة الرجال في الموسم الجاري، بعد تتويج النصر بلقبَي كأس الاتحاد والدوري، فيما تُوّج بني ياس بلقب السوبر.

وبلغ بني ياس النهائي بعد مشوار قوي، إذ تخطى الوصل في ربع النهائي بنتيجة 3-1، قبل أن يتفوق على حتا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، شق العين طريقه إلى النهائي بعد فوزه المثير على شباب الأهلي 3-2 في ربع النهائي، قبل أن يحسم مواجهة الجزيرة في نصف النهائي بثلاثة أشواط من دون مقابل.

ويبحث «الزعيم» عن استعادة أمجاده في البطولة، وتحقيق لقبه السادس تاريخياً، والأول له في الموسم الجاري، بينما يتطلع «السماوي» إلى الاستفادة من المعنويات العالية التي اكتسبها من تتويجه بلقب السوبر الأخير، لإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، والثالث في مسيرته ببطولة كأس الإمارات بعد تتويجه في موسمَي 2006-2007 و2022-2023.

من جانبه، أكّد أمين عام اتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز إبراهيم السلمان، أن هذا النهائي يحمل طابعاً خاصاً هذا العام، إذ يتزامن مع إطلاق حملة «فخورين بالإمارات»، التي جاءت تعبيراً عن تلاحم المجتمع الرياضي مع الوطن في ظل الظروف الراهنة، وتأكيداً بأن الرياضة ستظل ركيزة من ركائز الاستقرار والعطاء في الإمارات.

وقال السلمان في تصريحات صحافية: «تُعدّ هذه المبادرة رسالة واضحة بأن القطاع الرياضي في الدولة بمختلف ألعابه ومكوناته، مستمر في أداء دوره الحيوي من دون توقف، وأن المنافسات الرياضية تمضي قدماً بثقة وثبات، رغم التحديات، في صورة تعكس قوة المنظومة وتماسكها».

وأضاف: «نهائي كأس الإمارات في هذا التوقيت يحمل رسالة أعمق من مجرد منافسة رياضية، فهو تأكيد بأن الإمارات تمضي بثبات في جميع قطاعاتها، وأن الرياضة كانت وستظل جزءاً من هذا الاستقرار».