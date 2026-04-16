"رابطة المحترفين" تعلن حصاد 18 نسخة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، عن أبرز أرقام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية التي تجمع العين والوحدة في الأول من مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت البطولة على مدار 18 نسخة، تفوقا واضحا لفريق شباب الأهلي الذي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا برصيد 5 ألقاب.

ويبرز نادي الوحدة في المركز الثاني بثلاثة ألقاب، فيما توج كل من العين والجزيرة والنصر بلقبين لكل منهم، في حين نجح كل من الشارقة وعجمان في حصد اللقب مرة واحدة.

وشهدت البطولة على مدار تاريخها إقامة 755 مباراة، انتهت 562 منها بفوز أحد الفريقين، مقابل 193 مباراة انتهت بالتعادل، من بينها 52 مواجهة انتهت بدون أهداف.

وسجلت الفرق المشاركة 2266 هدفًا على مدار تاريخ البطولة، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى صعيد الأدوار الإقصائية، فقد شهدت إقامة 229 مباراة، برزت ركلات الترجيح كعامل حاسم في العديد من المواجهات، حيث تم اللجوء إليها في 17 مباراة، ويعد شباب الأهلي الأكثر خوضًا لهذه التجربة بواقع 7 مرات، نجح في الفوز في أول 4 محاولات قبل أن يخسر آخر 3.

وتتصدر أندية الجزيرة قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 225 هدفًا، وشباب الأهلي بـ215 هدفًا، فيما يتساوى كل من العين والوحدة بـ210 أهداف.

أما من حيث عدد الانتصارات، فيتصدر الوحدة القائمة بـ60 فوزًا، يليه العين بـ58 انتصارًا، بينما يتساوى كل من شباب الأهلي والجزيرة والوصل عند 55 انتصارًا لكل منهم.

وعلى الصعيد الدفاعي، يتصدر الوصل قائمة أكثر الفرق حفاظًا على نظافة شباكه بـ40 مباراة، متفوقًا بفارق طفيف عن الوحدة (39 مباراة)، ثم النصر (38 مباراة).