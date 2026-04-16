روشا: الجزيرة خياري الأول رغم اهتمام ساو باولو

أكد لاعب الجزيرة، ويليان روشا، أنه يرغب في البقاء مع «فخر أبوظبي» خلال المرحلة المقبلة، في ظل شعوره بالاستقرار والارتياح داخل الفريق منذ انضمامه في بداية الموسم الحالي، مشدداً على أن خياره الأول هو البقاء مع الجزيرة في الموسم المقبل، رغم تلقيه عروضاً عدة، أبرزها من ساو باولو البرازيلي.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بتجربته الأولى مع الجزيرة، مشيراً إلى أن الأجواء داخل النادي ساعدته كثيراً على التأقلم سريعاً وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، موضحاً أن الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني كان له دور كبير في ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «لم يكن هناك أي تواصل مع أي نادٍ في الفترة الأخيرة، وكل ما يتم تداوله حول وجود مفاوضات غير صحيح، وتركيزي الكامل ينصب حالياً على الجزيرة فقط، ولا أفكر في أي خطوة أخرى خارج النادي».

وتابع: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا في أبوظبي، وحياتي مستقرة بشكل كبير، وعائلتي تعيش معي، وهذا يمنحني راحة ذهنية كبيرة تساعدني على التركيز داخل الملعب وتقديم أفضل مستوى ممكن».

وأردف: «الجزيرة نادٍ كبير وله مكانة مميزة، منذ اليوم الأول شعرت بحجم هذا النادي وتاريخه والطموحات الموجودة فيه، وهذا ما جعلني أتمسك بالبقاء والاستمرار في هذه التجربة».

وأوضح: «هدفي في هذه المرحلة هو مساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة مع اقتراب الموسم من نهايته، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ونمتلك القدرة على المنافسة، ولذلك أركز فقط على تقديم الإضافة داخل الملعب».

وأشار إلى ما تردد أخيراً حول اهتمام ساو باولو بالتعاقد معه، قائلاً: «أحترم كل الأندية التي أبدت اهتمامها بي في فترات سابقة، ومن بينها ساو باولو، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء رسمي، وكل تركيزي مع الجزيرة».

وأكمل: «صحيح أن اسمي ارتبط بعدة أندية من قبل، سواء في البرازيل أو غيرها، لكنني أعيش الآن مرحلة مختلفة، وأشعر بالراحة هنا، ولا أفكر في تغيير الأجواء».

وتابع: «التجربة التي أعيشها في الإمارات مميزة جداً، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، وأعتقد أنني قادر على الاستمرار في تقديم مستويات جيدة مع الفريق خلال الفترة المقبلة».

وقال: «أؤمن بأن الاستقرار عامل مهم لأي لاعب، وأنا أمتلك هذا الاستقرار حالياً، لذلك أريد البناء عليه وتحقيق المزيد من النجاحات مع الجزيرة».

وختم: «أعد جماهير الجزيرة بأن أواصل تقديم كل ما لدي داخل الملعب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم وتحقيق الأهداف التي نطمح إليها هذا الموسم».

يُذكر أن صحيفة «غلوبو» البرازيلية كشفت عن عودة اهتمام ساو باولو بالتعاقد مع مدافع الجزيرة ويليان روشا، في خطوة تعيد إلى الواجهة مفاوضات سابقة كادت تتم قبل سنوات عدة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان قريباً من الانضمام إلى ساو باولو في عام 2022، بناءً على توصية من المدرب، روغيريو سيني، قبل أن تتجه مسيرته لاحقاً نحو تجارب أخرى، حيث دخل في مفاوضات مع أندية بارزة مثل فلامنغو وإنترناسيونال بقيادة المدرب روجر ماتشادو.

كما أشارت إلى أن روشا صنع لنفسه مسيرة احترافية مميزة في أوروبا، بعدما دافع عن ألوان نادي بورتيمونينسي، قبل أن ينتقل إلى سسكا موسكو، وهي التجارب التي أسهمت في صقل قدراته الدفاعية ومنحته خبرة كبيرة على المستوى الدولي.

