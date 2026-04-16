عبدالله حسن يشارك في برنامج آسيوي للتخطيط الكروي

يشارك الخبير الكروي والمحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، عبدالله حسن، في برنامج الاستراتيجية والتخطيط لكرة القدم، الذي تنظمه أكاديمية النخبة التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن نخبة من الكفاءات الإدارية على مستوى القارة.

ويشمل البرنامج 20 فصلاً دراسياً تُطرح على مدار أربعة أشهر بنظام التعليم عن بُعد، ضمن منهج تدريبي متكامل يهدف إلى تطوير القدرات الاستراتيجية والإدارية للمشاركين، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في إدارة وتخطيط كرة القدم.

وكان عبدالله حسن قد أنهى بنجاح متطلبات برنامج الدبلوم الاحترافي في الإدارة الرياضية «متطلبات المدير الرياضي في كرة القدم»، الذي يقدمه معهد برشلونة للابتكار، الذراع التعليمية لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد رحلة دراسية مكثفة امتدت من يناير 2025 حتى مارس 2026.