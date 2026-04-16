سوزا: تأهُّل شباب الأهلي ليس مصادفة بل نتيجة عمل 10 سنوات

عاد شباب الأهلي إلى واجهة المنافسة القارية من جديد، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى منذ 11 عاماً، عقب فوزه المستحق على تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة، في مباراة أكدت قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في البطولة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «فرسان دبي»، الذين سبق لهم بلوغ هذا الدور في نسخة 2015، حين واصل الفريق مشواره حتى المباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب بنتيجة 1-0 أمام فريق كوانزو الصيني، ما يمنح الجماهير مؤشرات إيجابية بإمكانية تكرار ذلك السيناريو هذا الموسم.

من جهته أشاد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، بالعمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي، خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن «التأهل إلى هذا الدور لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مشروع طويل الأمد».

وقال سوزا عقب المباراة: «إنها خطوة كبيرة ومرحلة مهمة، نحن نعمل بشكل جيد للغاية، ومنذ عام 2017 هناك عمل متواصل لتطوير الفريق، مع الاعتماد على العناصر الشابة والاستثمار فيها».

وأضاف: «منذ قدومي، العام الماضي، كان هدفي بناء عقلية الفوز داخل الفريق، والسعي لأن نكون الطرف المسيطر في المباريات، وأن نصل إلى هذه المراحل المتقدمة من البطولة».

وأكد سوزا أن الفريق لا ينوي التوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز، قائلاً: «هذه خطوة جديدة بالنسبة للاعبين والنادي، وعلينا الآن الاستشفاء والتركيز على المنافس المقبل من أجل التقدم خطوة أخرى».

وعن مجريات المباراة، أوضح المدرب أن الفريق كان يسعى للسيطرة بشكل أكبر، خصوصاً بعد النقص العددي للمنافس، مضيفاً: «عملنا بجد، وكنت أتمنى أن نتحكم أكثر في المباراة عندما كنا نلعب بأفضلية عددية، لكن ذلك منحنا فرصة لتنفيذ الهجمات المرتدة، ومع جودة اللاعبين حصلنا على فرص عديدة للتسجيل».

وشهدت المباراة تحولات واضحة، حيث بدأ شباب الأهلي بفرض سيطرته في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد تراكتور توازنه تدريجياً في الشوط الأول، ويفرض إيقاعه على بعض فترات اللعب.

لكن نقطة التحول جاءت مع بداية الشوط الثاني، بعد طرد حارس مرمى تراكتور، علي رضا بيرانفاند، في الدقيقة 52، وهو ما منح «فرسان دبي» أفضلية واضحة، استغلها الفريق بشكل مثالي.

ونجح يوري سيزار في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء بعد 13 دقيقة من الطرد، قبل أن يعزز سعيد عزت الله النتيجة قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، فيما اختتم ماتيوس ليما الثلاثية في الوقت بدل الضائع، ليؤكد تفوق شباب الأهلي في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يضرب شباب الأهلي موعداً مع بوريرام يونايتد التايلاندي في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق لمواصلة مشواره القاري، مستفيداً من الزخم المعنوي الكبير الذي حققه بعد هذا الانتصار.

. شباب الأهلي يضرب موعداً مع بوريرام يونايتد التايلاندي في الدور ربع النهائي.