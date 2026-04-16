«العين» يُشيد بتألق لاعبيه في بطولة الشطرنج السريع والخاطف

أشاد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بتألق لاعبيه ولاعباته في بطولات الإمارات للشطرنج السريع والخاطف، محققين سلسلة من الإنجازات المميزة في منافسات اتحاد الإمارات للشطرنج.

وقال النادي في بيان صحافي: «واصل اللاعب أحمد يونس تألقه اللافت، حيث جمع بين التميز في البطولتين، بتحقيقه الميدالية الذهبية لفئة تحت 14 سنة في الشطرنج السريع، إلى جانب تتويجه أيضاً بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف».

وأضاف البيان: «على مستوى فئة السيدات، توّجت اللاعبة وفية المعمري بالميدالية الذهبية بعد سيناريو مثير في الجولة الأخيرة، إذ نجحت في تحقيق فوز حاسم على اللاعبة أحلام راشد التي كانت متصدّرة البطولة حتى الجولة الختامية».

وتابع البيان: «شهدت بطولة الشطرنج الخاطف، إثارة كبيرة، خصوصاً في فئة السيدات، إذ تساوت زينب دريش المعمري مع اللاعبة أسينا جولي في المركز الثالث، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتتمكن زينب من حسم المواجهة لمصلحتها».

وأكمل: «واصل لاعبو الفئات السنية تألقهم في البطولات المحلية بعد أن حقق اللاعب زايد آل علي إنجازاً جديداً بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية لفئة تحت 10 سنوات في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف، في مؤشر قوي إلى بروز جيل واعد من لاعبي النادي».

وختم نادي العين للشطرنج بيانه بتأكيد أن هذه النتائج تأتي ضمن استراتيجية النادي المستمرة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة، بأفضل صورة في المحافل الخارجية.