رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم 4 بطولات دولية في 4 قارات

تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ دورها العالمي في نشر وتطوير اللعبة، من خلال تنظيم أربع بطولات دولية كبرى في أربع مدن رئيسة، عبر أربع قارات، خلال يومَي 18 و19 أبريل الجاري، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لأبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وتشمل البطولات الأربع بطولة رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو في مدينة تورين الإيطالية في 18 أبريل الجاري، وبطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية في مكسيكو سيتي في اليوم نفسه، وبطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - «موسكو 2026» في 19 أبريل، إضافة إلى بطولة أستراليا الوطنية «سيدني 2026» في 19 أبريل أيضاً، في أجندة حافلة تعكس الانتشار العالمي المتسارع للعبة.

وأعلنت الرابطة أن المنافسات تنطلق في 18 أبريل في مدينة تورين الإيطالية، حيث تقام بطولة رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات السنية والأحزمة، بدءاً من البراعم والأشبال، مروراً بالناشئين والشباب، وصولاً إلى فئتي الهواة والمحترفين للرجال والسيدات والأساتذة.

وأوضحت أنه تم إغلاق باب التسجيل، أمس، وأن البطولة تمنح 600 نقطة لصاحب المركز الأول ضمن التصنيف لدولي، إلى جانب جوائز مالية للمراكز الأولى للاعبين والأكاديميات.

ونوّهت الرابطة بأن إجراءات الوزن الرسمية لتلك البطولة ستقام على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء الجمعة المقبلة، والثانية من الثامنة إلى التاسعة صباح السبت، على أن تقام المنافسات بدءاً من الـ10 صباح السبت.

وفي القارة الأميركية، تستضيف مدينة مكسيكو سيتي في 18 أبريل أيضاً بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية «مكسيكو سيتي 2026»، لجميع الفئات والأحزمة، بما في ذلك فئات المحترفين والهواة والأساتذة للرجال والسيدات.

وتم إغلاق باب التسجيل أول من أمس، وتمنح البطولة 600 نقطة لصاحب المركز الأول في فئات المحترفين ضمن التصنيف الدولي، وتقام المنافسات في مجمع ريفورما بينسل الرياضي في مكسيكو سيتي، وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وتتواصل البطولات، يوم 19 أبريل، في العاصمة الروسية موسكو، من خلال بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - موسكو 2026، التي تم إغلاق باب التسجيل فيها الإثنين الماضي، وتمنح 600 نقطة لصاحب المركز الأول.

وتتيح البطولة المشاركة في جميع الفئات والأوزان للبنين والبنات، مع إجراء عملية الوزن في 18 أبريل من السادسة إلى الثامنة مساء، ثم من الثامنة إلى التاسعة صباح يوم المنافسات، وتقام المنافسات في مركز سامبو للتعليم الرياضي في موسكو، بمشاركة واسعة من اللاعبين.

وفي قارة أوقيانوسيا تستضيف مدينة سيدني في 19 أبريل بطولة أستراليا الوطنية التي تنظمها الرابطة أيضاً، وتمنح الفائزين بالمركز الأول في كل فئة من فئات المحترفين 1000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي.

وتقام المنافسات في مركز هافرون سيدني الرياضي، مع إتاحة المشاركة لكل الفئات السنية والأحزمة للبنين والبنات.

وأكد مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، طارق البحري، أن تنظيم أربع بطولات في أربع قارات خلال يومين يجسد رؤية الرابطة في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو عالمياً، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة، مشيراً إلى أن هذه البطولات تُسهم في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ورفع مستوى التنافس الدولي.

وأوضح أن البطولات توفر أيضاً فرصاً مهمة أمام أبناء وبنات الإمارات للمشاركة الخارجية وفق اختيارات أجهزتها الفنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوياتهم الفنية، ويُعدّهم بأفضل صورة للمشاركات الرسمية المقبلة، مؤكداً أن الرابطة مستمرة في توسيع نطاق انتشار اللعبة حول العالم.

ووجّه البحري الشكر إلى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، على متابعته الحثيثة لبرامج وبطولات الرابطة، ودعمه المستمر لمسيرة تطوير ونشر اللعبة عالمياً، بما يُعزّز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية.