«أبوظبي للرياضات المائية» ينظم ورشة تطوير مدرّبي السباحة

أكد نادي أبوظبي للرياضات المائية حرصه على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في مجال التدريب، من خلال تنظيم ورشة تطوير مدربي السباحة، التي انطلقت أمس، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع «بروفيشنال سبورتس» وتنفيذ «كوجنيتا إنرش الشرق الأوسط»، ضمن رؤية النادي للارتقاء بالكفاءات الفنية، وتعزيز جودة العمل الرياضي.

وتستمر الورشة ثلاثة أيام بمشاركة 20 مدرباً ومعلم سباحة من مختلف مراكز التدريب، التابعة للنادي في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تتضمن محاور متخصصة تشمل تطوير المهارات الفنية، وأساليب التدريب الحديثة، وتصميم البرامج التدريبية، وبناء بيئة أداء إيجابية، وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، في تصريحات صحافية: «نحرص في نادي أبوظبي للرياضات المائية على الاستثمار في الكوادر الفنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة، لذلك نسعى بشكل مستمر إلى الاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل ممارسات التدريب».

وأضاف: «تُمثّل هذه الورشة خطوة مهمة ضمن خطتنا الاستراتيجية لبناء منظومة سباحة متكاملة، قادرة على إعداد أجيال متميزة من السباحين، وخلق بيئة عمل احترافية ومحفزة للمدربين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والنتائج».

وتابع: «نؤمن بأن تطوير المدربين هو الطريق الحقيقي لتحقيق الإنجازات، وسنواصل العمل على توفير كل ما يدعمهم من برامج وخبرات عالمية، بما يُعزّز مكانة النادي مركزاً رائداً في تطوير رياضة السباحة».