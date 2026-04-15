حتا يقهر "يونايتد بيرلو" ويقترب من أضواء دوري المحترفين الإماراتي

حقق فريق حتا فوزاً ثميناً عندما تغلب على نظيره يونايتد الذي يقوده المدرب الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، وشهدت حضورا جماهيريًا بلغ نحو 1000 متفرج.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد حتا 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق يونايتد عند 47 نقطة في المركز الأول.

ونجح فريق حتا في تحقيق «ريمونتادا» مميزة، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بثلاثية.

وافتتح فريق يونايتد تسجيل الأهداف مبكا عن طريق البرتغالي صامويل لويس في الدقيقة (5)، مستفيدا من تمريرة على مشارف منطقة الجزاء من اللاعب حبيب الفردان.

وكاد يونايتد أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ من انفراد اللاعب السويسري هاريس في الدقيقة (12).

وسجل حتا هدف التعادل في الدقيقة (17) عن طريق المالي شيخ كيتا، مستفيدًا من دربكة دفاعية.

وظهر حتا الطرف الأفضل في الشوط الأول بعد عدة هجمات قادها البرازيلي صامويل روزا والمغربي أيمن رشوق.

وواصل حتا ضغطه الهجومي، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي جويلهيرم كوستا في الدقيقة (54)، بعد كرة عرضية من صامويل روزا، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة (82).