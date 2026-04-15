الوحدة يُبدع في «نخبة آسيا».. والاتحاد يخطف التأهل

ودّع فريق الوحدة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، رغم الأفضلية الواضحة التي قدمها على مدار اللقاء، بعدما خسر أمام الاتحاد السعودي بهدف نظيف في مواجهة درامية امتدت إلى الأشواط الإضافية على ملعب الإنماء في جدة، وانتهت فجر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، ضمن الدور ثمن النهائي.

وجاءت الخسارة بهدف قاتل في الدقيقة 120+10 عن طريق فابينيو من ركلة جزاء، في توقيت بدا قاسياً على «العنابي»، الذي كان الطرف الأقرب لحسم المواجهة، قبل أن تستقبل شباكه هدفاً بدد كل الآمال.

وظهر الوحدة بشخصية قوية منذ البداية، إذ نجح في امتصاص ضغط أصحاب الأرض، قبل أن يفرض أسلوبه تدريجياً، معتمداً على تنظيم دفاعي محكم وتحولات هجومية سريعة أربكت دفاع الاتحاد، في وقت لم ينجح فيه الأخير في ترجمة استحواذه إلى فرص حقيقية مؤثرة.

ومع مرور الوقت، فرض «أصحاب السعادة» أفضليتهم، وبدأوا في الوصول المتكرر إلى مرمى الاتحاد، في مقابل تراجع نسبي في الفعالية الهجومية للفريق السعودي.

وخلال الشوط الثاني، واصل «العنابي» تفوقه من حيث التنظيم والانضباط والقدرة على خلق الفرص، وكاد أن يترجم ذلك إلى هدف في الدقيقة 51 عبر كريستيان بنتيكي، إلا أن الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة على حارس الاتحاد بريدراج راجوفيتش، في قرار مثير للجدل حرم الوحدة من التقدم.

وخلال الوقت الإضافي، حافظ الوحدة على تماسكه وواصل أفضليته النسبية، لتبدو المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة بركلة جزاء في الدقيقة 120+10، سجل منها فابينيو هدف الفوز، في سيناريو قاسٍ لا يعكس مجريات اللقاء.

وسيلاقي «الاتي» في ربع النهائي يوم الجمعة فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، الذي بلغ هذا الدور على حساب غانغوون الكوري الجنوبي.