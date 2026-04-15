المقبالي: شباب الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي «آسيا»

أكد حارس مرمى فريق شباب الأهلي، حمد المقبالي، قدرة فريقه على الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب فوز «فرسان دبي» على تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، في دور الـ16، مشيراً إلى أن التحول الكبير في الشوط الثاني كان مفتاح الانتصار والتأهل، في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفريق.

وتأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على تراكتور الإيراني بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، حيث فرض الفريق أفضليته على مجريات اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي عن جدارة.

وقال المقبالي، بعد المباراة، في رده على سؤال عن إمكانية وصول شباب الأهلي إلى النهائي الآسيوي: «لماذا لا نصل إلى النهائي؟ كل شيء مهيأ لنا هنا في جدة، من أجواء وملاعب، ونحن قادرون على تحقيق ذلك إذا واصلنا بالروح نفسها».

وأضاف: «المباراة كانت صعبة، ولم نستهتر بالمنافس رغم أنه لم يلعب منذ فترة، لكنه شكل خطورة علينا، خصوصاً في الشوط الأول».

وتابع: «لم نكن موفقين في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا الأفضل، واللاعبون قدموا المطلوب ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز».

ويعكس أداء شباب الأهلي الفارق الكبير بين شوطَي المباراة، حيث ظهر الفريق في الشوط الأول بحذر نسبي، مع بطء في التحولات الهجومية، وعدم استغلال المساحات بالشكل المطلوب، وهو ما منح المنافس فرصة للتماسك وإغلاق المساحات.

في المقابل، جاء الشوط الثاني بصورة مختلفة تماماً، مع ارتفاع نسق اللعب وزيادة الضغط على حامل الكرة، إلى جانب تحسن واضح في التحركات من دون كرة، وهو ما فتح المساحات أمام لاعبي «فرسان دبي» ورفع من الفاعلية الهجومية.

وسجل ثلاثية شباب الأهلي كل من يوري سيزار في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وسعيد عزت «80» وليما «98».

ويؤكد هذا الأداء قدرة الفريق على التعامل مع المباريات الإقصائية بمرونة كبيرة من خلال قراءة مجريات اللقاء وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل، في اختبار جديد لطموحات الفريق القارية.