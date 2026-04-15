«الانضباط» تغرّم العين وشباب الأهلي 40 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، توقيع عقوبات مالية على عدد من الأندية، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وقضت اللجنة بتغريم نادي العين مبلغ 20 ألف درهم، بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس، كما غرمت نادي شباب الأهلي المبلغ ذاته، للمخالفة نفسها.

وجاءت العقوبات على خلفية المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، التي أُقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين، وانتهت بفوز العين 3-2. وفي دوري تحت 21 سنة قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشارقة، عبدالله أحمد البلوشي، مباراتين وتغريمه 7500 درهم للتلفظ على حكم المباراة.

وفي مسابقة كأس الإمارات تحت 15 سنة، قررت لجنة الانضباط اعتبار نادي المُدام خاسراً مباراته ضد نادي كلباء بنتيجة 3-0، وتغريمه 5000 درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف لأرض الملعب.

وفي دوري تحت 13 سنة (ب) تقرر إيقاف لاعب نادي النصر، أمجد سامر، ست مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم للبصق على لاعب الفريق المنافس.