شباب الأهلي بطلاً لدوري كرة السلة للمرة الـ16 في تاريخه

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لدوري كرة السلة للرجال للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 88-77 في إياب نهائي المسابقة، الذي أقيم الثلاثاء على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، مؤكداً تفوقه بعد فوزه ذهاباً الأسبوع الماضي 81-78.

وفرض شباب الأهلي أفضليته على مجريات المباراة في معظم فتراتها، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 11 نقطة (44-33)، ورغم محاولة النصر تقليص الفارق في الشوط الثاني ووصوله إلى فارق 5 نقاط (77-72)، عاد شباب الأهلي ليوسع الفارق ويحسم اللقاء لصالحه.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى لقبين هذا الموسم، بعد تتويجه السابق بكأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم، والتي حققها على حساب النصر.

وعقب المباراة، توج عبد اللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بحضور اللواء /م/إسماعيل عبدالله القرقاوي، الرئيس الفخري للاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد ونادي شباب الأهلي، الفريق البطل بدرع الدوري والميداليات الذهبية.

وأكد الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، أن التتويج يعكس حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها النادي، مشيراً إلى أن الفريق نجح في تحقيق هذا الانجاز، بفضل العمل الجماعي وروح الفريق، وهو ما ساعده في الوصول لهذا العدد القياسي من الألقاب.

وأوضح أن الاستقرار منذ بداية الموسم، سواء على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية أو اللاعبين، أسهم في تحقيق الانسجام، والعمل بروح العائلة الواحدة، وهو ما ميز الفريق عن منافسيه، مؤكداً أن طموحات النادي تمتد للمنافسة بقوة في المشاركات الخارجية الموسم المقبل.

من جانبه، أكد الصربي ميودراغ بيريسيتش مدرب شباب الأهلي أن اللقب جاء مستحقاً بعد تصدر الفريق لمراحل الموسم المختلفة، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية في ظل وجود فرق مميزة مثل النصر والشارقة والبطائح.

وأوضح أن الفريق تأثر في مباراة الذهاب بالضغوطات، لكنه ظهر بصورة أفضل في اللقاء النهائي بفضل التحضير الجيد وتحرر اللاعبين من هذه الضغوطات، ما انعكس على الأداء وحسم المواجهة.

بدوره، أعرب الدولي قيس عمر، لاعب الارتكاز في شباب الأهلي، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن اللقب جاء نتيجة الجهود والتضحيات الكبيرة من الجميع طوال الموسم.

وأشار إلى أن الفريق يتطلع لمواصلة المنافسة على بقية بطولات الموسم، إلى جانب الاستعداد للمشاركات الآسيوية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة.