العين يشارك في «الدوري الدولي تحت 19 عاماً» بالمغرب

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم مشاركة فريق تحت 19 عاماً في النسخة الثامنة من بطولة الدوري الدولي، التي تستضيفها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في المغرب، خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون 13 دولة من أربع قارات.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن نادي العين، فإن فريق تحت 19 عاماً سيمثل قارة آسيا إلى جانب أكاديمية أسباير القطرية، في بطولة تشهد حضور نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية، من بينها فياريال الإسباني، وألكمار الهولندي، وليدز يونايتد ونوتنغهام فورست الإنجليزيان، وبالميراس البرازيلي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وموناكو الفرنسي، وهايدوك سبليت الكرواتي، وفيتوريا غيماريش البرتغالي، إلى جانب أكاديمية محمد السادس والفتح الرياضي ونهضة بركان من المغرب، وكومو الإيطالي، وستاد رين الفرنسي.

ويخوض «الزعيم» منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كلاً من: بوكا جونيورز الأرجنتيني، وألكمار الهولندي، ونوتنغهام فورست الإنجليزي، وتُعد هذه المجموعة من أقوى مجموعات البطولة، نظراً لما تضمه من مدارس كروية متنوعة وتاريخية في مجال تطوير المواهب.

وتأتي مشاركة العين في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير المواهب الشابة، من خلال إتاحة فرص الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة، وعلى مستوى تنافسي عالٍ، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين.

وتشهد البطولة في نسختها الحالية زيادة عدد الفرق المشاركة من 12 إلى 16 فريقاً، في خطوة تعكس اتساع نطاقها الدولي، وتعزز مكانتها ضمن أبرز البطولات المخصصة للفئات السنية على مستوى العالم.

وتوفر البطولة منصة تنافسية متقدمة تتيح للاعبين الشباب اكتساب الخبرات، والاطلاع على أساليب لعب مختلفة في بيئة احترافية تسهم في إعدادهم لمتطلبات كرة القدم الحديثة.