قمة مؤجلة «درجة أولى» بين حتا و«يونايتد»

يستضيف فريق حتا ضيفه «يوناتيد»، اليوم، في الساعة 17:50، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 لدوري الدرجة الأولى، والتي تم تأجيلها بسبب المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخراً.

وتُعد المواجهة، التي ستُقام على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، قمة كروية تجمع فريقين يتنافسان بشكل مباشر على بطاقتَي الصعود إلى دوري المحترفين.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يحتل حتا المركز الرابع برصيد 40 نقطة، مع أفضلية نسبية لحتا، من حيث عدد المباريات المتبقية، إذ لعب مباراة أقل من يونايتد، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ومن المرجح أن تتسم المباراة بالطابع الهجومي، نظراً إلى حاجة الفريقين إلى الفوز، خصوصاً حتا الذي يواجه منافسة قوية من أربعة فرق على الصعود، هي: العربي (41 نقطة)، ودبا الحصن والعروبة (40 نقطة لكل منهما)، والذيد (38 نقطة)، في حين يُعد التعادل أو الفوز نتيجة إيجابية لفريق يونايتد.

وفي مشهد يعكس أهمية اللقاء، سيخضع فريق يونايتد للراحة في الجولة المقبلة، ما يزيد من ضرورة خروجه بنتيجة إيجابية أمام حتا، فيما تنتظر حتا ثلاث مواجهات مصيرية أمام العربي (الوصيف)، والعروبة (منافس مباشر)، والاتفاق (منافس على البقاء) في الجولات المقبلة، بالمقابل سيخوض «يونايتد» مباراتين أقل صعوبة نسبياً أمام غلف يونايتد ومصفوت، قبل مواجهته المرتقبة مع العربي.

قمة تنافسية

من جهته، وصف قائد فريق يونايتد، الأردني عثمان جمال الدين، مواجهة فريقه أمام حتا بأنها قمة تنافسية كبيرة، مؤكداً أن جميع مباريات الموسم الحالي، حتى صافرة النهاية، تمثل تحدياً مهماً للفريق.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق استعد للمباراة بشكل طبيعي، مع تركيز خاص على أهميتها، لاسيما أن تحقيق الفوز سيقرب الفريق خطوة إضافية نحو هدف الصعود.

وأضاف: «تقديم مستويات فنية مميزة أصبح السمة الأبرز لأداء الفريق في الفترة الحالية، ما يعزز حظوظه في المنافسة حتى الجولات الأخيرة».

محطة مهمة

من جانبه، أكد لاعب فريق حتا، المغربي أيمن رشوق، أن مواجهة يونايتد تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، واصفاً المباراة بأنها صعبة وتنافسية في ظل تقارب مستويات الفرق.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق يدرك أهمية حصد النقاط الكاملة في هذه المرحلة الحاسمة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يدخلون اللقاء بروح عالية وتركيز كبير لتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف: «الاستعدادات سارت بشكل جيد، مع العمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية»، مؤكداً عزم الفريق على تقديم أداء قوي يعكس طموحه في المنافسة حتى النهاية.