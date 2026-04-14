شباب الأهلي يعبر تراكتور بثلاثية.. ويبلغ ربع نهائي «نخبة آسيا»

تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على تراكتور الإيراني بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16.

وقدم «الفرسان» أداءً مميزاً، فرضوا خلاله سيطرتهم على مجريات اللقاء من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، ليترجموا أفضليتهم إلى فوز مستحق يعكس تفوقهم الفني طوال المباراة.

وشهدت المواجهة نقطة تحول في الدقيقة 52، بعدما تعرض لاعب تراكتور علي رضا للطرد، إثر تدخله على سلطان عادل، الذي أسفر عن ركلة جزاء، نجح يوري سيزار في تسجيلها عند الدقيقة 65، مانحاً التقدم لشباب الأهلي.

وواصل الفريق ضغطه بحثاً عن تعزيز النتيجة، حتى تمكن سعيد عزت من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف ليما الهدف الثالث في الدقيقة 98، بعد انفراد تام بالمرمى، ليؤكد تفوق «الفرسان» وينهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار، يضرب شباب الأهلي موعداً مع بوريرام يونايتد التايلاندي في الدور ربع النهائي، في مواجهة تقام يوم السبت المقبل، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.