اتحاد الإمارات للرياضات المائية يعتمد توزيع المناصب والمهام على أعضائه

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية توزيع المناصب والمهام على أعضائه، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل وتحديد الأدوار بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة انضمام كلا من سعيد حمد عبيد سالم الكتبي، وعلي أحمد سعيد سيف الكعبي إلى عضوية مجلس الإدارة بالتعيين، وذلك طبقاً للائحة الجمعية العمومية.

ويترأس مجلس الإدارة عبدالله محمد سالم الوهيبي، إلى جانب عضوية كل من عبدالله مبارك عبيد الزحمي، ومحمد عبدالله أبوشهاب السويدي، وعبدالواحد محمود عبدالله إسماعيل، وشيخة محمد عبيد الزعابي، بالإضافة إلى الكتبي والكعبي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد توزيع المسؤوليات، حيث تم تعيين عبدالله الزحمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب رئاسته لجنة المنتخبات والتطوير الفني، فيما يشغل محمد السويدي منصب الأمين العام ورئاسة لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي.

كما يتولى عبدالواحد محمود عبدالله رئاسة لجنة المسابقات والبطولات، بينما تم تكليف سعيد الكتبي برئاسة لجنة الاستثمار والتسويق، ويتولى علي الكعبي رئاسة لجنة العلاقات الدولية، في حين تترأس شيخة الزعابي لجنة الرياضة المجتمعية والمرأة.

ويأتي هذا التوزيع في إطار تعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد، ودعم خطط تطوير المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.