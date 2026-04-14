مبادرة وطنية من الوصل تُجسّد قيم الولاء والانتماء الوطني

جسد نادي الوصل قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات، مستلهماً أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) التي تؤكد على الفخر بالوطن والقيادة وتعزيز روح الوحدة الوطنية.

ورفع النادي لافتة خلال مباراة فريق تحت 16 عاماً أمام النصر، عبّر من خلالها عن اعتزازه بدولة الإمارات، وجاء فيها: «كلنا فخورون بدولتنا، وبرئيس دولتنا، وبقواتنا المسلحة، وبعلمنا، وباقتصادنا، وبالمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة».

وتعكس هذه المبادرة حرص النادي على ترسيخ قيم الانتماء الوطني في نفوس اللاعبين والمنتسبين، إلى جانب تأكيد التلاحم بين القيادة والشعب، بما يعزز مسيرة الدولة ونهضتها في مختلف المجالات.

