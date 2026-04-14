ماكلروي يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للغولف

حقق البطل الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح رابع لاعب ينجح في الاحتفاظ بلقب بطولة الماسترز الأميركية، أولى البطولات الكبرى في رياضة الغولف هذا الموسم، وذلك بتفوقه في النسخة الـ90 التي اختُتمت، أمس، على ملعب أوغوستا الوطني في ولاية جورجيا.

وبهذا الإنجاز، تقدم حامل لقب بطل موسم «السباق إلى دبي» إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي للموسم الحالي، ضمن منافسات جولة «دي بي ورلد» للغولف.

ونجح ماكلروي، الفائز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي» في سبع مناسبات، في مواصلة تأكيد هيمنته على الساحة العالمية، معلناً نيته المنافسة على اللقب للمرة الثامنة، بعدما حصد لقب بطولة الماسترز برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1665 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1934 نقطة.

وكان ثلاثة لاعبين فقط قد نجحوا في الاحتفاظ بلقب هذه البطولة الكبرى خلال مسيرتهم، وهم تايغر وودز، وجاك نيكلاوس، والسير نيك فالدو.

ويأتي ماكلروي خلف المتصدر الأميركي باتريك ريد، الذي يملك 2491 نقطة، بعدما حقق هذا الموسم لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للغولف، واحتل المركز الـ12 في بطولة الماسترز ليحصل على 151 نقطة.

ورفع ماكلروي رصيده إلى ستة ألقاب في البطولات الكبرى في رياضة الغولف، إذ سبق له الفوز ببطولة «بي جي إيه» عامَي 2012 و2014، وبطولة أميركا المفتوحة عام 2011، والبطولة البريطانية المفتوحة عام 2014.

وحصل ماكلروي على «السترة الخضراء»، الأشهر في عالم الغولف، للمرة الثانية على التوالي، حيث تسلمها من فريد ريدلي، رئيس نادي أوغوستا الوطني، وتُعد هذه السترة من أبرز تقاليد البطولة، إذ بدأ منحها للفائز منذ عام 1949، على أن يعيدها البطل إلى النادي بعد عام واحد، رغم احتفاظه بها كملكية شخصية تُعرض ضمن متحف خاص بالأبطال، وتمثل السترة رمزاً للتفوق الذي يسعى إليه نجوم اللعبة، ومن أبرز من توّج بها الأميركي تايغر وودز، الفائز بها خمس مرات.

وتُعد بطولة الماسترز المحطة الثالثة ضمن «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد»، فيما تتجه الأنظار إلى بطولة «فولفو الصين المفتوحة»، التي تُقام خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الجاري.

وشكلت بطولة الماسترز المحطة رقم 15 في الموسم الحالي، حيث تستمر منافسات «السباق إلى دبي» عبر 42 بطولة على الأقل تُقام في 25 دولة حول العالم.

وتُقام التصفيات الختامية في الإمارات، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.