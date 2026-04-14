مدرب الوحدة: الأجواء داخل الفريق إيجابية

أكد مدرب الوحدة، داركو ميلانيتش، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على جاهزية فريقه لخوض التحدي بثقة وطموح كبيرين.

وقال ميلانيتش، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، إن الفريق يخوض مباراة حاسمة في توقيت مهم من البطولة، معرباً عن أمله في أن يظهر اللاعبون بالصورة التي تليق بالنادي، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدراتهم على تحقيق الهدف والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف أن الأجواء داخل الفريق إيجابية، والروح المعنوية مرتفعة، ما يعزز من فرص تقديم أداء قوي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لتحقيق الانتصار.

من جانبه، شدد لاعب الوحدة، دوسان تاديتش، على صعوبة المباراة، موضحاً أن مثل هذه المواجهات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، خصوصاً أنها تُلعب بنظام خروج المغلوب.

وأكد أن الفريق يدرك تماماً أهمية اللقاء، وأنه لا يوجد خيار سوى الفوز، مشيراً إلى ثقة اللاعبين بأنفسهم وبقدراتهم على تقديم الأداء المطلوب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التركيز والانضباط داخل الملعب سيكونان مفتاح تحقيق النتيجة الإيجابية، معرباً عن أمله في إسعاد الجماهير والتأهل إلى الدور المقبل.