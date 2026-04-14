سوزا: شباب الأهلي يسعى لفرض أسلوب لعبه

أكد المدير الفني لشباب الأهلي، باولو سوزا، أهمية المواجهة المرتقبة أمام تراكتور، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق يخوض مرحلة حاسمة تتطلب أعلى درجات التركيز طوال زمن اللقاء.

وقال باولوا سوزا، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، إن هدف فريقه يتمثل في فرض أسلوب اللعب والاستحواذ على مجريات المباراة، خاصة في نصف ملعب المنافس، مع ضرورة الحفاظ على التنظيم الدفاعي، مشدداً على أن المباراة لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس.

وأضاف أن ضيق الوقت بين المباريات شكّل تحدياً كبيراً في عملية التحضير، إلا أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، مؤكداً أن الفريق سبق له مواجهة تراكتور ويملك معرفة جيدة بإمكاناته، خاصة في التحولات السريعة والهجمات المرتدة.

من جانبه، شدد لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، على صعوبة اللقاء، موضحاً أن نظام خروج المغلوب يزيد من أهمية المباراة في ظل عدم وجود فرصة للتعويض.

وأكد خميس أن الفريق يدرك جيداً أن الخسارة تعني الخروج من البطولة، ما يدفع اللاعبين للقتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، معرباً عن ثقته في قدرة شباب الأهلي على تقديم أفضل مستوى وتحقيق النتيجة المطلوبة.

واختتم بالتأكيد على احترام الفريق للمنافس، الذي سبق مواجهته في مرحلة سابقة، مع التطلع لمواصلة المشوار الآسيوي بنجاح.