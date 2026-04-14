شباب الأهلي والوحدة يطرقان باب «نخبة آسيا»

يخوض شباب الأهلي والوحدة، ممثلا الإمارات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، مباراتَي الدور الـ16، اللتين تقامان اليوم في مدينة جدة السعودية، أمام تراكتور الإيراني وفريق اتحاد جدة السعودي.

ويتأهل الفائز من المباراتين مباشرة إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة مشوار البطولة في المكان نفسه، حتى بلوغ المباراة النهائية المقررة يوم 25 الجاري، بينما يودع الخاسر البطولة وفق التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي بعد أن ألغى نظام (الذهاب والإياب) نتيجة الأوضاع في المنطقة.

ووضعت القرعة الفريقين في المسار ذاته، ما يفتح الباب أمام مواجهة إماراتية خالصة في الدور نصف النهائي، حال نجاح الوحدة وشباب الأهلي في تجاوز دور الـ16 وربع النهائي، وهو سيناريو يمنح الكرة الإماراتية فرصة مضمونة للتواجد في النهائي القاري.

ويخوض فريق شباب الأهلي مواجهة مصيرية أمام تراكتور الإيراني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، في مباراة فاصلة يسعى خلالها «الفرسان» للعبور إلى ربع النهائي ومواصلة مشواره القاري.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء متمسكاً بآخر آماله هذا الموسم في ظل سعيه لإنقاذ موسمه ببطولة قارية، بعد خسارته الأخيرة أمام العين في قمة دوري المحترفين، التي وسعت الفارق مع الصدارة إلى أربع نقاط قبل أربع جولات من النهاية، إلى جانب خروجه من عدة بطولات هذا الموسم، ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة.

وغادرت بعثة الفريق إلى جدة قبل يومين من المباراة في إطار التحضير المكثف لهذا التحدي، خصوصاً أن اللقاء يُقام بنظام مباراة واحدة، ما يفرض تركيزاً عالياً منذ البداية لتفادي أي مفاجآت.

وكان الفريقان قد التقيا في دور المجموعات، وانتهت مواجهتهما بالتعادل 1-1، قبل أن ينهي تراكتور المرحلة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما حل شباب الأهلي في المركز السادس برصيد 11 نقطة، إلا أن طبيعة الأدوار الإقصائية تختلف بشكل كبير عن حسابات المجموعات.

ويملك شباب الأهلي أفضلية نسبية من حيث الجاهزية الفنية، رغم ضغط المباريات، إذ خاض مواجهة قوية قبل أيام قليلة، ما يمنحه نسقاً تنافسياً مرتفعاً على عكس الفريق الإيراني الذي لم يخض مباريات رسمية منذ 26 فبراير الماضي، ما قد يؤثر في جاهزيته.

ويعتمد «الفرسان» على خبراتهم القارية ورغبتهم في استعادة التوازن، خصوصاً في ظل امتلاكهم عناصر قادرة على حسم المواجهات الكبرى، في وقت يسعى فيه تراكتور لمواصلة نتائجه القوية، وتأكيد حضوره في البطولة.

ويضع النظام الجديد الفريقين أمام اختبار حقيقي، حيث لا مجال للتعويض، إذ يواجه شباب الأهلي في حال تأهله فريق بوريرام يونايتد التايلندي في الدور ربع النهائي، ما يمنح الفريق دافعاً إضافياً لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

الاتحاد - الوحدة

ويدخل فريقا الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي اختباراً حقيقياً، بسبب تقارب ظروف الفريقين في البطولة الآسيوية والدوري المحلي هذا الموسم، لكن الوحدة فاز على الاتحاد 2-1 عندما التقيا في دور المجموعات ضمن البطولة الآسيوية.

ويخوض الوحدة المباراة وهو في وضع غير مستقر، بعد تراجعه في ترتيب دوري المحترفين إلى المركز الخامس، حيث غابت الانتصارات عنه في الدوري آخر أربع جولات، وتحديداً منذ الجولة 18 التي فاز فيها على عجمان 2-صفر، ليخسر بعدها أمام بني ياس والعين بالنتيجة ذاتها 0-1، ثم يتعادل مع النصر وكلباء بالنتيجة نفسها أيضاً 2-2.

لكن «أصحاب السعادة» أبلوا بلاءً جيداً في مرحلة دوري المجموعات ضمن البطولة الآسيوية بعدما تأهلوا إلى دور الـ16 في المركز الخامس بـ14 نقطة، مقابل 15 نقطة للفريق السعودي الذي حل رابعاً.

كما يحتل الاتحاد الترتيب السادس في الدوري السعودي بـ45 نقطة، بفارق كبير عن النصر المتصدر بـ73 نقطة.

وأكد مدرب اتحاد جدة، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة بسبب إصابة صالح الشهري ومحمدو دومبيا، وهو ما يحد من خياراته، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في العناصر المتاحة.

وأشاد كونسيساو بجودة لاعبي الوحدة، إلا أنه أكد امتلاك الاتحاد لأسلحة هجومية بوجود موسى ديابي الذي وصفه بأفضل صانع ألعاب، وحسام عوار هداف البطولة، بالإضافة إلى الجناح ستيفن برجوين، مشدداً على أن هذه الأسماء قادرة على صنع الفارق.