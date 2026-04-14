«خورفكان للمعاقين» يظفر بكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى

ظفر نادي خورفكان للمعاقين بكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى، بعد تصدره الترتيب العام للبطولة التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين.

وجمع خورفكان 43 نقطة واعتلى الصدارة، فيما جاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني بـ26 نقطة، وحل نادي دبي لأصحاب الهمم ثالثاً بـ19 نقطة، فيما احتل نادي عجمان لذوي الإعاقة المركز الرابع بتسع نقاط.

من جهته، قال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي، في تصريحات صحافية: «إن البطولة تعد محطة مهمة ضمن منظومة إعداد اللاعبين، ولها دور كبير في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم في أجواء تنافسية».

وأضاف أن «ما تحقق يعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية، ويؤكد أن رياضة أصحاب الهمم في الإمارات تواصل تقدمها بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات».

وتابع أن «اللجنة تعمل وفق خطة طويلة المدى تمتد من البطولات المحلية إلى المشاركات القارية والدولية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، وصولاً إلى الهدف الأبرز بتحقيق إنجازات نوعية في دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028».