أحمد خليل يضع البصمة الأولى في «الهواة»

خرجت أندية الدرجة الأولى المُنافسة على الصعود لدوري المحترفين، بالعلامة الكاملة ضمن الجولة الـ23، التي أُقيمت مبارياتها يومَي السبت والأحد الماضيين، إذ فاز يونايتد على فريق الإمارات «الصقور» بنتيجة (2-1)، وتغلب العربي على الفجيرة (1-0)، وحتا على مصفوت (3-0)، والاتفاق على مجد (5-0)، والعروبة على الجزيرة الحمراء (2-0)، ودبا الحصن على غلف يونايتد (3-0)، والحمرية على سيتي (5-0).

وواصل يونايتد تربعه على صدارة «الهواة» برصيد 47 نقطة، يليه العربي بـ41 نقطة، ثم دبا الحصن وحتا والعروبة (40 نقطة)، يليهم الذيد (38 نقطة)، ثم الفجيرة (34 نقطة)، والإمارات (32 نقطة)، والحمرية (23 نقطة)، وسيتي (22 نقطة)، ثم غلف يونايتد (21 نقطة)، ومصفوت (18 نقطة)، والجزيرة الحمراء (17 نقطة)، والاتفاق (16 نقطة)، وأخيراً مجد (14 نقطة).

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية التي شهدتها الجولة الماضية، على النحو التالي:

هدفان عالميان

سجّل لاعب يونايتد الدولي السابق، حبيب الفردان، هدفاً عالمياً في مرمى «الصقور» معززاً الفوز، كما أحرز لاعب العروبة، محمد الحمادي، هدفاً جميلاً آخر في مرمى الجزيرة الحمراء، وخطفا الأنظار في الجولة بعدما سجّلا على الطريقة البرازيلية.

أحمد خليل

أحرز لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الاتفاق الحالي، أحمد خليل، أول هدف له منذ انضمامه للعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك في مرمى مجد، بعد أن حلّ بديلاً للاعب الإيطالي، ماريو بالوتيلي، ليترك بصمته سريعاً ويؤكد قيمته الهجومية.

هاتريك مهم

سجّل لاعب فريق الاتفاق، السويسري دافيد مارياني، ثلاثة أهداف في مرمى مجد، في «هاتريك» مهم قاد فريقه للفوز بخماسية، ومغادرة المركز الأخير والاقتراب من المنطقة الدافئة.

تقارب النقاط

يشهد ترتيب فِرَق البطولة تقارباً مثيراً في عدد نقاط الفِرَق التي تنافس على البطاقة الثانية، حيث تحتل المراكز من الثاني (العربي 41 نقطة) إلى الخامس (دبا الحصن وحتا والعروبة 40 نقطة) بفارق نقطة واحدة، ومع الذيد السادس (38 نقطة) بفارق ثلاث نقاط، ما يؤكد قوة المنافسة.

انتظار الذيد

تراجع فريق الذيد من المركز الثاني إلى المركز السادس، بسبب خضوعه للراحة في هذه الجولة، ما أثر بشكل مباشر في موقعه في جدول الترتيب، ويعكس ذلك أن أيّاً من الفِرَق التي تنافس على الصعود يمكن أن تتأثر بالانتظار في أي من الجولات المقبلة.

الهدّافون المواطنون

نجح لاعب العروبة، محمد الحمادي، في تسجيل هدفه الـ13 في الموسم الحالي، وهو أعلى رصيد يسجّله لاعب مواطن في مسابقة الدرجة الأولى منذ مواسم طويلة، وفي لقطة نادرة، غاب هدّاف الدوري لاعب الفجيرة، الفرنسي سليمان بن بشير، عن التسجيل، ويبلغ رصيده الحالي 21 هدفاً.

معتز والعربي

نجح مدرب نادي العربي، معتز عبدالله، في قيادة فريقه لانتصار مهم على الفجيرة في ملعبه، ليصل إلى مركز الوصيف، مؤكداً حضوره القوي منافساً مباشراً على الصعود هذا الموسم، وذلك في أفضل إنجاز للمدرب المواطن.