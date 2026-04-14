الزرعوني والمعمري بطلا «شطرنج الإمارات السريع»

تُوّج لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، سعود الزرعوني، بلقب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للفئة المفتوحة، التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 84 لاعباً.

وجاء تتويج الزرعوني بعد تصدره الترتيب برصيد 6.5 نقاط من أصل سبع جولات، فيما حل أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج، في المركز الثاني برصيد ست نقاط، متقدماً بكسر التعادل على عبدالرحمن محمد الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي جاء ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، بينما حل زايد سلطان الطاهر في المركز الرابع بالرصيد نفسه.

وفي منافسات السيدات، شهدت البطولة إثارة كبيرة بعد تساوي أربع لاعبات برصيد ست نقاط، قبل أن تنجح وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في حسم اللقب لصالحها، متقدمة على عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التي نالت المركز الثاني، فيما جاءت أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج في المركز الثالث، تلتها زينب درويش المعمري في المركز الرابع، وجميعهن بالرصيد نفسه.