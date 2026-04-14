محمد عبيد: التحكيم في المونديال «حلم تحقق»

قال الحكم الدولي المساعد في كرة القدم، محمد عبيد خادم، إنه فخور باختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن قائمة قضاة الملاعب الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2026 المقررة، يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أن التحكيم في أكبر حدث كروي في العالم يُعدّ حلماً طال انتظاره لكنه تحقق، مؤكداً أن طاقم التحكيم الإماراتي الذي سيشارك في هذا الحدث، يهدف إلى التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي، والظهور بأفضل صورة ممكنة، والوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة.

وستكون المرة الأولى التي يظهر فيها محمد عبيد في المونديال ضمن طاقم تحكيم إماراتي، إلى جانب زميليه الحكَمين الدوليين عمر آل علي، ومحمد أحمد يوسف.

وأضاف محمد عبيد الذي تم اختياره ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو (الفار)، لـ«الإمارات اليوم»: «الوصول إلى التحكيم في كأس العالم يُعدّ أكبر طموح لأي حكم كرة قدم، وهذا الاختيار ضاعف المسؤولية علينا، من خلال العمل على تقديم مستوى تحكيمي مشرّف، والسعي للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في إدارة المباريات».

وعن كيفية تلقيه خبر الاختيار، قال محمد عبيد الحاصل على الشارة الدولية في التحكيم عام 2021: «خلال وجودنا كطاقم تحكيم لإدارة مباراة الوحدة وكلباء ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، تلقينا اتصالاً من الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، ومن مدير إدارة العمليات، حيث قدّما لنا التهنئة باختيار طاقم التحكيم الإماراتي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وكانت فرحتنا كبيرة بهذا الخبر».

وظهر محمد عبيد خلال الفترة الماضية بمستوى تحكيمي متطور، وبرز بشكل لافت كحكم في تقنية الفيديو (VAR)، ما أهّله عن جدارة للوجود في أكبر حدث كروي عالمي، إلى جانب زميليه الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف.

وأوضح أن «الظهور في كأس العالم يُعدّ إنجازاً أفخر به، لأني أمثّل في هذا الحدث وطني الإمارات، وعائلتي والمسؤولين في اتحاد الكرة، وجميع زملائي في مجال التحكيم».

وعما إذا كان يتوقع هذا الاختيار، أوضح أنه لم يكن يتوقعه، لكنه كان متفائلاً، بناء على المستويات التي قدّمها مع طاقم التحكيم خلال المشاركات السابقة، سواء في دوري أبطال آسيا للأندية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وغيرها من البطولات.

وأضاف: «بهذه المناسبة أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، وإلى النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، وإلى جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمسؤولين في لجنة الحكام، والعاملين فيها الذين كان لهم الفضل في تطوير مستوياتنا التحكيمية على مدار السنوات الماضية».

وعن استعداداته للمونديال، قال: «سأعمل على تكثيف استعداداتي، وأسعى إلى اكتساب مزيد من الخبرات من خلال إدارة المباريات في المسابقات المحلية، ودوري أبطال آسيا للأندية، إضافة إلى المشاركة في الدورات التحكيمية، وورش العمل التي تسبق هذا الحدث».

وعن قدوته في مجال التحكيم، أشار إلى وجود العديد من الحكام الذين سبقوه للمشاركة في كأس العالم، مؤكداً أنهم جميعاً يمثّلون قدوة له، وقد استفاد كثيراً من خبراتهم.

وفي ختام حديثه وجّه نصيحة للحكام الجدد قائلاً: «التحكيم يحتاج إلى الصبر والتدريب، ووضع أهداف واضحة، والعمل بتركيز لتحقيقها، مع الاستفادة من الأخطاء والخبرات السابقة لتطوير الأداء الفني والبدني والذهني».

محمد عبيد:

• اختيارنا ضاعف المسؤولية علينا لتقديم مستوى تحكيمي إماراتي مشرّف.

• الظهور في كأس العالم إنجاز أفخر به، لأني أمثّل بلادي في هذا الحدث العالمي.

• التحكيم يحتاج إلى الصبر والتدريب، والاستفادة من الأخطاء والخبرات السابقة.