ماكلروي يحتفظ بلقب "الماسترز" ويتقدم لوصافة "السباق إلى دبي" للغولف

حقق الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، إنجازا تاريخيا باحتفاظه بلقب بطولة "الماسترز" الأميركية، أولى البطولات الكبرى في رياضة الغولف هذا الموسم، بعد فوزه بالنسخة الـ 90 التي اختتمت اليوم الإثنين على ملعب أوغوستا الوطني في ولاية جورجيا، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب "السباق إلى دبي" ضمن منافسات جولة "دي بي ورلد" العالمية.

وواصل ماكلروي، الفائز بلقب "السباق إلى دبي" في سبع مناسبات، تأكيد حضوره القوي عالمياً، بعدما أنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 1665 نقطة ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1934 نقطة، معززاً فرصه في المنافسة على اللقب للمرة الثامنة.

وأصبح ماكلروي رابع لاعب يحتفظ بلقب البطولة، بعد كل من تايجر وودز، وجاك نيكولاس، والسير نيك فالدو، فيما جاء خلف المتصدر الأميركي باتريك ريد، الذي يتصدر الترتيب برصيد 2491 نقطة، بعد فوزه ببطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" وحلوله في المركز الثاني عشر ببطولة الماسترز.

ورفع ماكلروي رصيده إلى ستة ألقاب في البطولات الكبرى، بعد فوزه سابقاً ببطولة "بي جي أيه" عامي 2012 و2014، وبطولة أميركا المفتوحة عام 2011، والبطولة البريطانية المفتوحة عام 2014، كما نال "السترة الخضراء" للمرة الثانية توالياً، في تقليد تاريخي يعود إلى عام 1949، حيث تسلمها من فريد ريدلي رئيس نادي أوغوستا.

وتعد بطولة "الماسترز" المحطة الخامسة عشرة في موسم جولة "دي بي ورلد"، والثالثة ضمن "السلسلة الآسيوية"، على أن تتجه الأنظار إلى بطولة "فولفو الصين المفتوحة" خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشهد موسم "السباق إلى دبي" إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة، على أن تستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية، بتأهل أفضل 70 لاعبا إلى بطولة أبوظبي في "ياس لينكس" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة "دي بي ورلد" في نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.