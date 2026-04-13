كرزنار: نصف راضٍ عن تعادل خورفكان أمام البطائح

أعرب مدرب خورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، عن رضاه الجزئي عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام البطائح (1-1)، أول من أمس، ضمن الجولة الـ22 من دوري للمحترفين، مؤكداً أن المباراة لم تكن ممتعة فنياً بسبب الضغط النفسي الكبير على الفريقين.

وقال كرزنار، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن الفريقين كانا بحاجة ماسة إلى النقاط، وهو ما انعكس على الأداء العام: «كانت مباراة قوية جداً من الناحيتين الفنية والبدنية، لكن الضغط لتحقيق نتيجة إيجابية حدّ من الجوانب الجمالية في اللقاء».

وأضاف: «عانينا أمام التنظيم الدفاعي القوي لفريق البطائح، ولم يكن من السهل اختراق دفاع مكوّن من أربعة لاعبين بهذه الصلابة، وكان علينا التحلي بمزيد من الصبر».

وأشار إلى أن فريقه حصل على بعض الفرص، لكنه لم ينجح في استغلالها، مؤكداً أن البطائح أيضاً سنحت له فرص للتسجيل، مضيفاً: «نحن نصف راضين عن النتيجة، وسنواصل العمل بجدية وتركيز في المباريات الأربع المتبقية».

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد البطائح إلى 19 نقطة في المركز الـ12.

ومن المقرر أن يحل خورفكان ضيفاً على شباب الأهلي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف البطائح نظيره العين، في مواجهتين مهمتين ضمن صراع الدوري.

مجيدي: بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم

أكد مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، أنه غير راضٍ عن نتيجة التعادل، مشيراً إلى أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز.

وقال مجيدي: «كنا نستحق الفوز، لكن بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعتاد، وهو ما صعّب المباراة علينا، خصوصاً في الشوط الثاني».

وأضاف أن التبديلات التي أجراها، خلال اللقاء، أسهمت في تحسين الأداء، لكنه أشار إلى أن الفريق لم يستثمر الفرص التي سنحت له، موضحاً: «لم نستغل الفرص التي صنعناها، وخورفكان قدم مباراة جيدة ومنظمة»، واختتم تصريحاته قائلاً: «كنا نبحث عن النقاط الثلاث، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على تحسين الأداء من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية».