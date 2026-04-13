وزارة الرياضة تُطلق «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس» غداً

أعلنت وزارة الرياضة إطلاق بطولة «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس» تحت شعار «العبها صح»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الشطرنج.

وتقام المرحلة التأهيلية من البطولة على مدار يوم غد ويوم الخميس المقبل، وتشمل ثلاث فئات عمرية هي الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة، بتنافس الطلاب في كل حلقة بشكل منفصل، ليتأهل ستة فائزين عن كل فئة عمرية خلال اليومين إلى المرحلة النهائية (الماسترز)، ويصل إجمالي المتأهلين إلى 18 لاعباً يتنافسون لتحديد البطل، بجوائز إجمالية تبلغ أكثر من 60 ألف درهم.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مواصلة الجهود لتعزيز الرياضة المدرسية في دولة الإمارات، وإتاحة الفرص للطلبة لتنمية مهاراتهم الرياضية والذهنية.

وقال إن هذه البطولة تؤكد أن دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ستظل نموذجاً للأمن والاستقرار في مختلف المجالات، وترسخ التزام وزارة الرياضة وشركائها باستمرارية العمل الرياضي، وتحويل التحديات إلى فرص للابتكار، بما في ذلك الأنشطة الرياضية للطلاب ضمن بيئة آمنة وتنافسية خلال فترة الدوام المدرسي عن بُعد، ونوه بأن الحدث يُسهم في صقل مهارات التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار لدى الطلبة، وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب في مناخ تنافسي بمختلف المراحل الدراسية، انطلاقاً من الإيمان بأن عملية صناعة البطل تبدأ من المدرسة، مؤكداً أهمية دور الأسرة المحوري في دعم الأبناء والبنات، وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الرياضية والذهنية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، أن إطلاق «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس» يُجسّد توجه الوزارة نحو توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تُعزّز جودة حياة الطلبة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالرياضات الذهنية، وفي مقدمتها الشطرنج، يُسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل واتخاذ القرار، ويُعزّز تنافسية الطلبة، ويمنحهم فرصاً أوسع لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم، بأساليب مبتكرة تشجع على الإبداع والتحدي الإيجابي.