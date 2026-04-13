حسين سهيل: «ثالث الدوري» والتتويج بالكأس هدفا الجزيرة

أكد مدير فريق كرة القدم بنادي الجزيرة، حسين سهيل، أن فوز فريقه على دبا بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، يُعد فوزاً مهماً، مشيراً إلى أن مستوى الفريق يشهد تطوراً مستمراً.

وأوضح أن الهدف الأهم - إلى جانب الحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة - هو التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، بعد التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة العين، معرباً عن أمله إهداء اللقب لجماهير الفريق التي ساندته في مختلف الظروف.

وقال سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «تقديم أداء جيد، وتحقيق الفوز هما الأهم في هذه المرحلة، وهناك تحسن واضح في الأداء والشكل العام للفريق»، وأشاد سهيل بالتحول الكبير في مستوى الفريق، خصوصاً منذ تولي المدرب الهولندي مارينو بوشيتش المهمة، خلفاً للمدرب المغربي الحسين عموتة، وفي رده على سؤال حول قدرة الفريق على تقديم الأفضل هذا الموسم، قال: «الفريق لديه الأفضل ليقدمه، لكنه يتأثر بغياب بعض اللاعبين المؤثرين»، وحول طموحات الفريق في الجولات الأربع المتبقية من الدوري، شدد سهيل على أن جميع المباريات المتبقية تُعد بمثابة نهائيات، إلى جانب نهائي كأس رئيس الدولة، وأضاف عن جماهير الجزيرة: «الجمهور ظل داعماً للفريق حتى في الفترات الصعبة، ونتمنى التتويج بالكأس وإهداء اللقب لهم في نهاية الموسم».

العبدولي: فخور بأداء دبا رغم الخسارة أمام الجزيرة

أكد مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، أنه فخور بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الجزيرة رغم الخسارة، معتبراً أن دبا كان يستحق الخروج بنقطة على الأقل قياساً بالمستوى الذي ظهر به.

وشدد العبدولي على أن فريقه سيقاتل حتى الجولة الأخيرة من أجل البقاء في دوري المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون لم يقصروا وقدموا مباراة كبيرة. نبارك للجزيرة الفوز، وفي الوقت نفسه نثني على أداء لاعبينا».

وأضاف: «ما ينقص الفريق هو التسجيل فقط، وسنعمل على البناء على الأداء الذي قدمناه في المباريات المقبلة».

وأشار إلى أن الفريق يركز حالياً على مباراته القادمة أمام الوصل ضمن الجولة الـ23 من الدوري.