المطيوعي بطلاً لسباق الدولة لدراجات الطريق

توِّج دراج فريق الإمارات، محمد المطيوعي، بلقب سباق بطولة الدولة للطريق لفئة الكبار، الذي أقيم، أمس، في منطقة العين، وسط مشاركة واسعة بلغت 140 دراجاً في مختلف الفئات.

وشهدت فئة الكبار التي تنافس فيها 64 دراجاً لمسافة 110 كيلومترات، صراعاً قوياً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسم المطيوعي المركز الأول، متقدماً على عبدالعزيز الهاجري من فريق الإقامة الذي حل ثانياً، بينما جاء سيف معيوف من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 23 سنة، أقيم السباق بمشاركة 18 دراجاً لمسافة 110 كيلومترات، ونجح يوسف أميري من نادي النصر في الحصول على المركز الأول، وجاء خالد النعيمي من أبوظبي ثانياً، بينما حل محمد العليلي من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي فئة الشباب التي شهدت مشاركة 43 دراجاً لمسافة 90 كيلومتراً، توِّج سلامة الشمري من أبوظبي بالمركز الأول، متقدماً على عبدالرحمن ناصر من نادي النصر، بينما جاء سيف ثاني آل علي من نادي الشارقة ثالثاً.

وفي فئة الماسترز التي أُقيمت بمشاركة 15 دراجاً لمسافة 110 كيلومترات، أحرز طارق عبيد من فريق الإقامة المركز الأول، وجاء سالم الشميلي من نادي النصر ثانياً، بينما حل أحمد عبدالرحمن من فئة الهواة ثالثاً.

وتوَّج الفائزين في مختلف الفئات رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، يوسف ميرزا.