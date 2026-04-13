«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر دوري السلة على الكراسي المتحركة

واصل نادي دبي لأصحاب الهمم صدارته لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) للموسم الرياضي 2025-2026، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك مع ختام منافسات الجولة الرابعة، التي أقيمت أول من أمس.

وشهدت الجولة مباراتين، حقق نادي دبي لأصحاب الهمم في الأولى فوزاً مهماً على نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 60-56، في مواجهة متكافئة حسمها دبي بفارق ضئيل، بينما تمكّن نادي الثقة للمعاقين من الفوز على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 56-28، وبهذه النتائج رفع نادي دبي رصيده إلى سبع نقاط، معزّزاً موقعه في صدارة الترتيب، يليه نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما جاء نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد خمس نقاط، محافظاً على وجوده ضمن فرق المقدمة.

وفي بقية الترتيب، حل نادي العين لأصحاب الهمم رابعاً برصيد ثلاث نقاط، متساوياً مع نادي عجمان لذوي الإعاقة الذي جاء في المركز الخامس.