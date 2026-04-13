بعد تحطيم إنجاز جيل 1972.. بايرن ميونيخ يركز على اللقب الـ 35 لـ «البوندسليغا»

كان من الممكن التماس العذر لبايرن ميونيخ لو قرر التهدئة قليلاً بعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليغا»، من أجل توفير بعض الطاقة لمهمته الكبرى في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لكن فريق المدرب فينست كومباني لا يعمل بهذه الطريقة ببساطة.

سجل ليون جوريتسكا الهدف رقم 102 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 53، ليمنح فريقه التقدم 2-صفر على سانت باولي المتواضع بعد هدف الافتتاح الذي سجله جمال موسيالا، لكن المباراة لم تتوقف عند هذا الحد، وانتهت بنتيجة 5-صفر، بعد نجاح كل من ميكايل أوليسيه ونيكولاس جاكسون ورافاييل جيريرو في التسجيل، ليرفع النادي البافاري رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 105 أهداف.

ومع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم، قد يرتفع الرقم النهائي للأهداف بشكل كبير، حتى لو حسم بايرن لقبه الـ35 في البوندسليغا، الأحد المقبل، وهو ما يتطلب منه الحصول على نقطة واحدة إضافية ضد شتوتجارت دون النظر لما يحققه بوروسيا دورتموند في هوفنهايم.

وأبدى الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، إعجابه الشديد، قائلاً إن أكثر ما يعجبه هو أن هؤلاء اللاعبين لا يتوقفون، بل يواصلون العمل حتى بعد الهدف الرابع أو الخامس، مؤكداً أن هذه هي الطريقة التي تتحطم بها الأرقام القياسية، والأهم من ذلك أنها الطريقة التي تجعل المشجعين سعداء مباراة تلو الأخرى.

من جانبه، قال المدير الفني فينسنت كومباني إن ما يراه جيداً بشكل عام هو أن الفريق يمثل الأهداف، وهذا هو جوهر نادي بايرن ميونيخ وفريقنا الحالي، مشيراً إلى أن اللاعبين يجب أن يفخروا بذلك، مع ضرورة الاستمرار على النهج نفسه.

ونجح كومباني في إراحة لاعبين أمثال هاري كين استعداداً للمباراة الكبرى، الأربعاء، ضد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الأوروبي برصيد 15 لقباً، حيث يسعى النادي البافاري لإتمام مهمته في دور الثمانية، بعد فوزه ذهاباً 2-1 في إسبانيا، والمحافظة على آماله في حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وصمد الرقم القياسي للأهداف عند 101 هدف لمدة 54 عاماً منذ موسم 1971- 1972، وهو الرقم الذي حققه جيل ضم جيرد مولر وأولي هونيس الذي سجل الهدف رقم 100، وفرانز بيكنباور الذي سجل الهدف الأخير.